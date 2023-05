Schlusslicht Sion unterliegt Meister YB in der 34. Runde der Super League zuhause mit 0:2.

Jean-Pierre Nsame erzielt beide Treffer für die Berner.

Nach der 5. Niederlage aus den letzten 6 Partien belegt Sion weiterhin den letzten Platz in der Super League – einen Punkt hinter Winterthur.

Exakt ein halbes Jahr nach seiner Entlassung stand Paolo Tramezzani wieder als Coach an der Seitenlinie des FC Sion. Und der neue alte Trainer wirbelte zum Auftakt seiner 4. Amtszeit im Wallis die Startformation mächtig durch und nahm im Vergleich zur 0:5-Pleite gegen Servette gleich 7 Veränderungen in der Startelf vor.

Nsame trifft doppelt und führt Torschützenliste an

Doch die Rückkehr des 52-Jährigen erzielte nicht die gewünschte Wirkung. Nach einer ausgeglichenen Startphase, in der Sion mutig aufzuspielen versuchte, übernahm der Meister das Zepter – und fand in Jean-Pierre Nsame seinen Matchwinner:

24. Minute: Kastriot Imeri bleibt nach einem Zweikampf mit Numa Lavanchy im Sittener Strafraum liegen. Die Partie läuft zunächst weiter, ehe sich der VAR einschaltet. Schiedsrichterin Esther Staubli entscheidet auf Elfmeter, da Lavanchy seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht trifft. Nsame verwertet den Elfmeter souverän (27.).

Kastriot Imeri bleibt nach einem Zweikampf mit Numa Lavanchy im Sittener Strafraum liegen. Die Partie läuft zunächst weiter, ehe sich der VAR einschaltet. Schiedsrichterin Esther Staubli entscheidet auf Elfmeter, da Lavanchy seinen Gegenspieler mit der Hand im Gesicht trifft. Nsame verwertet den Elfmeter souverän (27.). 50. Minute: Nsame sorgt mit seinem 2. Tor für die Entscheidung. Der Kameruner wird nach einem schnellen Gegenstoss herrlich freigespielt und erzielt ohne Probleme seinen 20. Saisontreffer. Damit überholt er Teamkollege Cedric Itten, der verletzt fehlte, in der Torschützenliste.

Imeri wird von Lavanchy im Gesicht getroffen – Penalty für YB
Nsame erzielt seinen 20. Saisontreffer und überholt Itten

In der Folge konnte sich Sion ein paar nennenswerte Chancen erarbeiten. Eine Viertelstunde vor Schluss rettete Cédric Zesiger für den geschlagenen Marvin Keller, der zu seinem 2. Super-League-Einsatz gekommen war, auf der Linie. Über die gesamte Spielzeit gesehen geht der Sieg der Berner aber in Ordnung.

So geht es weiter

2 Runden sind noch zu spielen. Sion empfängt am Donnerstag zuhause den FC Luzern und muss am Pfingstmontag in St. Gallen antreten. Für YB kommt es am Donnerstag zur «Hauptprobe» des Cupfinals (4. Juni) auswärts gegen Lugano. Zum Abschluss der Super-League-Saison gastiert der FC Winterthur im Wankdorf (29. Mai).

Lavanchy: «Bin nicht einverstanden mit dem Penalty»
Rieder: «Morgen fragt niemand mehr danach, wie wir gespielt haben»