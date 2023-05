34. Runde in der Super League

In der 34. Runde der Super League gewinnt der FCZ das 282. Zürcher Derby gegen GC mit 2:1.

Den Siegtreffer erzielt ausgerechnet Blerim Dzemaili. Das FCZ-Urgestein gab in dieser Woche den Rücktritt per Ende Saison bekannt.

Basel muss beim 1:1 gegen ein überlegenes Lugano einen späten Gegentreffer hinnehmen.

Sion unterliegt YB mit 0:2 und bleibt damit weiter am Tabellenende .

In der 66. Minute brandet im Letzigrund lautstarker Applaus auf. Unter den Ovationen der FCZ-Fans wird Blerim Dzemaili ausgewechselt. Das FCZ-Urgestein, das in dieser Woche den Rücktritt per Ende Saison bekanntgegeben hatte, prägte das Derby – sein persönlich letztes – auf fast schon kitschige Art und Weise.

Dzemaili mit dem Siegtreffer

Es lief die 54. Minute, als GC-Torwart André Moreira nicht entschlossen genug aus seinem Tor eilte und Dzemaili so den Weg zum Tor ebnete. Der 37-Jährige liess sich nicht zweimal bitten, erzielte das 2:1 und liess sich von seinen Mitspielern ausgiebig feiern. Es sollte am Ende der Siegtreffer sein.

00:42 Video Dzemaili schiesst den FCZ zum Derbysieg Aus Sport-Clip vom 21.05.2023. abspielen. Laufzeit 42 Sekunden.

Das Spiel hatte aus FCZ-Sicht denkbar schlecht begonnen. Die Aufforderung der Fans, die Hoppers zu «zerreissen», stiess auf taube Ohren. Es war GC, das an diesem Frühlingsnachmittag vor knapp 22'000 Zuschauern für den ersten Aufreger sorge. In der 8. Minute genoss Petar Pusic im Strafraum alle Freiheiten und schloss einen gelungenen GC-Konter zum 1:0 ab.

Der FCZ kam in der Folge immer besser ins Spiel und glich die Partie in der 24. Minute aus. Adrian Guerrero bediente Lindrit Kamberi mit einer perfekt getimten Flanke, die der Verteidiger zum 1:1 nutzte. Fortan bestimmte das Team von Bo Henriksen das Tempo, vor der Pause vergab Antonio Marchesano aus aussichtsreicher Position das Führungstor.

Legende: Eindrückliche Choreo Die FCZ-Fans mit einer Botschaft an ihre Mannschaft. Freshfocus/Daniela Frutiger

In der zweiten Halbzeit holte Dzemaili bekanntlich Versäumtes nach. Es entwickelte sich eine unterhaltsame Partie mit Chancen auf beiden Seiten. In der 74. Minute zappelte das Leber ein weiteres Mal im GC-Netz. Aiyegun Tosin hatte nach einer Flanke von Jonathan Okita eingeköpfelt. Der VAR legte jedoch sein Veto ein und annullierte den Treffer wegen einer Abseitsposition.

So geht es weiter

Beide Zürcher Klubs bleiben im Rennen um die Europacup-Plätze. Der momentan von Basel belegte 5. Platz reicht dafür. St. Gallen, das gegen Luzern 1:1 spielte, ist nun punktgleich mit dem FCZ und zwei Zähler hinter dem FCB und GC. In der zweitletzten Runde empfangen die Hoppers am kommenden Donnerstag den FC St. Gallen. Zürich ist in Winterthur zu Gast.