Der FC Luzern kommt in der 35. Runde der Super League zu einem 3:1-Auswärtssieg bei Lausanne-Sport.

Nach frühem Rückstand gelingt den Gästen nach der Pause die Wende. Der 18-jährige Andrej Vasovic glänzt als Doppeltorschütze.

Winterthur und der FCZ trennen sich 2:2 (zum Matchbericht). Ob Thun in Basel den letzten Schritt zum Meistertitel macht, sehen sie ab 20:10 Uhr auf SRF zwei und hier.

Knapp 7 Wochen ist es her, seit Lausanne in Luzern eine Abreibung erhalten hatte. Gleich mit 0:4 gingen die Waadtländer, damals noch mit Trainer Peter Zeidler an der Seitenlinie, unter. Das Wiedersehen liess sich für die Lausanner zwar besser an, am Ende standen sie aber auch vor heimischem Publikum und mit den Interimstrainern Migjen Basha und Markus Neumayr an der Seitenlinie mit leeren Händen da.

Vasovic trifft doppelt

Der Sieg der Luzerner war verdient. Lausanne nahm nach dem 1:0 durch Jamie Roche Tempo raus, statt einen zweiten Treffer nachzulegen. Nach der Pause erhielten die Waadtländer dafür die Quittung. In einer unübersichtlichen Situation nach einem Lattentreffer von Matteo di Giusto war es Tyron Owusu, der zum 1:1-Ausgleich traf. Das Tor wurde zuerst als Eigengoal von Karim Sow gewertet, danach aber Owusu zugeschrieben.

In der 66. Minute schlug erstmals die Stunde von Andrej Vasovic. Der 18-jährige Luzerner Stürmer traf mittels Direktabnahme, nachdem die Lausanner Verteidigung einen langen Ball in die Spitze nicht richtig geklärt hatte.

In der Nachspielzeit doppelte Vasovic mit seinem zweiten Treffer nach. Mit einem gefühlvollen Lupfer überwand er Karlo Letica. Es war im 19. Einsatz bereits sein 6. Treffer – keine schlechte Ausbeute in seiner ersten Super-League-Saison.

So geht's weiter

Für beide Teams steht das nächste Spiel in einer Woche an. Lausanne gastiert auswärts in Winterthur (18:00 Uhr), Luzern empfängt zuhause Servette (ab 20:10 Uhr live auf SRF info).

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