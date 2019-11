St. Gallen kommt gegen Xamax zu einem überzeugenden 4:1-Sieg.

In der Tabelle schliesst St. Gallen damit wieder zum zweitplatzierten Basel auf.

In den anderen Sonntagsspielen gewinnt YB ein Spektakel gegen Sion mit 4:3, Lugano fertigt Thun mit 3:0 ab.

Das Tor zum vorentscheidenden 4:1 stand sinnbildlich für den Auftritt der beiden Teams: Gegen eine überforderte Xamax-Abwehr reichte ein weiter Einwurf von Lukas Görtler Richtung Ermedin Demirovic, der sich gekonnt durchsetzte und aus spitzem Winkel traf (72.).

Der Bosnier hatte bereits das 3:1 von Boris Babic mustergültig vorbereitet. Dieser traf nur 5 Minuten nach dem zwischenzeitlichen Anschlusstreffer der Gäste – und erstickte damit jegliche Hoffnungen im Keim.

Grosschancen liegengelassen

Zuvor hatte André Neitzke nach einer Mass-Flanke von Routinier Raphaël Nuzzolo per Kopf für die Neuenburger getroffen. Es war der erste Saisontreffer für den brasilianischen Verteidiger. Nuzzolo seinerseits ist in dieser Spielzeit damit an 12 von 18 Xamax-Toren beteiligt.

Anonsten strahlten die Neuenburger wenig Torgefahr aus. Ganz anders die Gastgeber: In der Schlussphase scheiterten Jérémy Guillemenot per Seitfallzieher und Silvan Hefti aus aussichtsreichen Positionen. Der St. Galler Sieg hätte ohne Probleme höher ausfallen können.

Itten weiter «on fire»

Die erste Halbzeit gehörte aus St. Galler-Sicht den Youngstern:

28. Minute: Der 21-jährige Franzose Yannis Letard markiert per Kopf sein erstes Tor im St. Galler Dress.

39. Minute: Cedric Itten lenkt eine Vorlage von Victor Ruiz zu seinem persönlich 7. Meisterschaftstor ab. Bereits in der Nati-Pause hatte der 22-Jährige mit 3 Toren auf sich aufmerksam gemacht.

Damit haben die St. Galler aus den letzten 6. Heimspielen 5 gewinnen können. Es ist zudem der 5. Sieg im 6. Duell mit Xamax seit deren Wiederaufstieg 2018.

Das Team von Peter Zeidler hält in der Tabelle den Anschluss an die Spitze und liegt nur noch einen Punkt hinter dem zweitplatzierten Basel. Die Neuenburger ihrerseits warten bereits seit 4 Spielen auf einen Vollerfolg und bleiben Zweitletzter.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 24.11.19, 18:00 Uhr