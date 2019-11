Im Duell der Tabellennachbarn gewinnt der FCZ (5.) mit 4:2 gegen Sion (6.).

Mit einem Assist, einem Treffer und einem herausgeholten Elfmeter ist Marco Schönbächler Mann des Spiels.

Die Zürcher fahren den 3. Sieg in Serie in der Super League ein.

In den anderen Spielen setzt sich YB mit 4:3 gegen St. Gallen durch und Basel bezwingt Lugano 3:0.

Einer spektakulären 1. Halbzeit folgte ein Start nach Mass für den FCZ in Durchgang Nummer 2. Kaum lief die Partie im Letzigrund wieder, entwischte Blaz Kramer der Sion-Defensive und brachte den Ball ins Zentrum. Am weiten Pfosten schob Marco Schönbächler zum vorentscheidenden 3:2 ein.

In der Folge kontrollierte das Heimteam, das in der 1. Halbzeit phasenweise grosse Schwierigkeiten bekundet hatte, das Geschehen. Für die definitive Entscheidung war erneut Schönbächler besorgt. Das FCZ-Urgestein holte einen Elfmeter heraus, welchen Antonio Marchesano in der 76. Minute souverän verwertete.

Das Heimteam war furios in das Spiel gestartet: Keine 3 Minuten waren in Zürich absolviert, da traf Kramer zum 1:0 für den FCZ. Der Slowene netzte nach einer perfekten Hereingabe von Schönbächler ein. Es war der 3. Saisontreffer des 23-Jährigen.

Starke Reaktion von Sion

Die Sittener liessen sich vom katastrophalen Start in die Partie überhaupt nicht aus dem Konzept bringen. Gerade einmal 4 Minuten nach dem 0:1 glich Bastien Toma nach starker Vorarbeit von Aussenverteidiger Quentin Maceiras das Geschehen wieder aus. Der FCZ verlor in der Folge komplett den Faden und musste in der 13. Minute gar das 1:2 durch Ermir Lenjani hinnehmen.

Nachdem Benjamin Kololli, der bei beiden Gegentreffern nicht gut ausgesehen hatte, ausgewechselt wurde (42.), drehte die Mannschaft von Ludovic Magnin noch einmal auf. In der Nachspielzeit der 1. Halbzeit kam Nathan zu einer Doppelchance und beförderte die Kugel zum 2:2 über die Linie.

Zürich macht Platz gut

Die Formkurve zeigt bei den Limmatstädtern weiterhin nach oben. Der Sieg gegen die Walliser war der 3. Vollerfolg in Serie in der Super League. Dank diesen 3 Punkten rückt der FCZ auf den 4. Platz vor. Sion kann auch mit Christian Zermatten an der Seitenlinie nicht gewinnen und kassiert die 6. Niederlage im 7. Spiel.

