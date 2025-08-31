In der 5. Runde der Super League feiert St. Gallen in Lausanne einen 2:1-Erfolg.

Matchwinner ist Alessandro Vogt, der für den FCSG beide Treffer erzielt.

Nach einer Tätlichkeit muss Lausanne die ganze 2. Halbzeit in Unterzahl bestreiten.

Ein verschossener Elfmeter, Rudelbildungen, ein Platzverweis vor der Pause, ein frühes Tor nach dem Seitenwechsel und ein Doppelpack von Alessandro Vogt für die Gäste: Das frühe Sonntagnachmittagspiel zwischen Lausanne-Sport und dem FC St. Gallen bot viel Unterhaltung und ebenso viel Aufregung.

Am Ende waren es die Ostschweizer, die als Sieger vom Platz gingen und erster Verfolger von Leader Thun bleiben. Dem FCSG kam entgegen, dass er eine Halbzeit lang in Überzahl spielen konnte – aber der Reihe nach.

Baldé verschiesst Penalty

Der 1. Aufreger der Partie ereignete sich nach einer knappen Viertelstunde. Lausannes Brandon Soppy sprang der Ball im Strafraum an den Arm, Schiedsrichterin Désirée Grundbacher entschied nach Konsultation der Videobilder auf Elfmeter. Aliou Baldé übernahm die Verantwortung, scheiterte aber am gut reagierenden Karlo Letica (16.).

In der Folge kochten die Emotionen in Lausanne regelmässig hoch – Rudelbildungen waren die Folge. In der 40. Minute verteilte Grundbacher nach einem Handgemenge nicht weniger als drei gelbe Karten an involvierte Spieler sowie je einmal Gelb an die Trainer Peter Zeidler (Lausanne) und Enrico Maassen (FCSG).

Diakité verliert die Nerven

Bevor es in die Pause ging, ereignete sich ein weiterer – letztlich entscheidender – Aufreger: Gaoussou Diakité verlor in der erhitzten Atmosphäre komplett die Nerven und leistete sich an der Seitenlinie eine Tätlichkeit an Tom Gaal. Für diese Kurzschlussreaktion wanderte der Lausanner in die Kabine (44.).

Trotz Unterzahl ging die Heimelf nach 46 Sekunden in der 2. Halbzeit durch Captain Olivier Custodio in Führung. Keeper Lawrence Ati Zigi hatte zuvor nach vorne abprallen lassen.

Mit dem Messer am Hals schlug die Stunde von FCSG-Knipser Alessandro Vogt: In der 55. Minute erwischte der 20-jährige Schweizer Stürmer Letica von links aus spitzem Winkel, neun Minuten später von rechts aus spitzem Winkel. Für Vogt waren es in der 5. Super-League-Runde die Saisontore 4 und 5.

Die Partie blieb unterhaltsam – mit Grosschancen auf beiden Seiten. Tore fielen jedoch keine mehr, sodass Lausanne-Coach Zeidler gegen sein Ex-Team als Verlierer vom Platz musste.

So geht es weiter

Aufgrund der Nationalmannschafts-Pause geht es in der Super League erst in zwei Wochen weiter. Lausanne trifft am 14. September im Letzigrund auf die Grasshoppers. Der FCSG empfängt einen Tag zuvor den FC Lugano.

