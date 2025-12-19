Legende: Bleibt den Zürchern erhalten Dennis Hediger. Keystone/Jean-Christophe Bott

Dennis Hediger ist ab dem 1. Januar neuer Cheftrainer beim FC Zürich. Dies vermeldet der Klub am Freitag.

Der 39-Jährige hatte im Oktober den entlassenen Mitchell van der Gaag als Interimstrainer beerbt.

Hediger muss im Frühjahr 2026 noch die Uefa-Pro-Lizenz abschliessen.

Der FC Zürich geht mit Dennis Hediger in die Zukunft. Wie der Klub am Freitag mitteilt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den aktuellen Interimstrainer per 1. Januar zum Cheftrainer zu ernennen.

Hediger übernahm im Oktober dieses Jahres ad interim die Verantwortung für die 1. Mannschaft, nachdem Mitchell van der Gaag bereits nach wenigen Wochen als Chefcoach hatte gehen müssen. Ursprünglich war Hediger beim FCZ als Trainer für die Nachwuchsmannschaften zuständig gewesen. Im neuen Jahr wird der Berner noch die höchste Trainerausbildung im europäischen Fussball, die Uefa-Pro-Lizenz, abschliessen müssen.

Der 39-jährige Hediger war selbst Profispieler gewesen, für den FC Thun bestritt er 240 Spiele in der Super League. Wie lange sein Vertrag beim FC Zürich nun läuft, teilte der Klub nicht mit.

