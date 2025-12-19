Legende: Er war gut zwei Jahre Sportchef beim FC Zürich Milos Malenovic. Freshfocus/Philipp Kresnik

Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef beim FC Zürich.

Der Klub vermeldet am Freitag, dass Malenovic im Mandatsverhältnis weiter für die Zürcher arbeiten könne.

Der 40-Jährige ist vor allem im Fan-Lager sehr umstritten.

Interimstrainer Dennis Hediger wird derweil als Langzeitlösung installiert.

Milos Malenovic ist nicht mehr Sportchef des FC Zürich. Der im FCZ-Fanlager schon seit geraumer Zeit äusserst umstrittene 40-Jährige wurde entlassen, wie der Stadtzürcher Super-Ligist am Freitag vermeldete. Klub-Boss Ancillo Canepa war lange der grosse Fürsprecher von Malenovic gewesen, nun ist der Kredit des ehemaligen FCZ-Juniors auch beim Vereinspräsidenten aufgebraucht. Ganz verlassen muss Malenovic den Klub aber nicht.

Malenovic hatte seit Oktober 2023 als Sportchef geamtet. Seine Zeit beim FCZ begann allerdings schon vorher. Ab Sommer 2023 hatte Malenovic ein Mandat als externer Berater inne. In diese Funktion könnte er nun auch zurückkehren, wie der FCZ schreibt.

Man habe Malenovic vorgeschlagen, «die Zusammenarbeit künftig in einer nicht-exekutiven Rolle im Mandatsverhältnis fortzusetzen». Der ehemalige Spielerberater wäre direkt dem Präsidenten unterstellt und würde den Verein ausschliesslich in den Bereichen Transfers und Talententwicklung unterstützen. Ob er das Angebot annimmt, ist unklar.

Viele Trainerwechsel und Umbrüche

«In den vergangenen Wochen und Monaten haben die öffentlichen Diskussionen sowie die Kritik an seiner Person deutlich zugenommen», schreibt der FCZ in der Mitteilung, die sowohl von Präsident Canepa, wie auch vom designierten Verwaltungsrat Claudio Cisullo unterzeichnet wurde, weiter.

Besonders die vielen Trainerwechsel, grosse Umbrüche in der 1. Mannschaft und der ausbleibende sportliche Erfolg haben bei vielen Fans für Unmut gesorgt.