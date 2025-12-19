Legende: Bleibt den Zürchern erhalten Dennis Hediger. Keystone/Jean-Christophe Bott

Dennis Hediger ist ab dem 1. Januar neuer Cheftrainer beim FC Zürich. Dies vermeldet der Klub am Freitag.

Der 39-Jährige hatte im Oktober den entlassenen Mitchell van der Gaag als Interimstrainer beerbt.

Hediger muss im Frühjahr 2026 noch die Uefa-Pro-Lizenz abschliessen.

Am selben Tag gibt der FCZ bekannt, dass die Zusammenarbeit mit Sportchef Milos Malenovic per sofort endet.

Der FC Zürich geht mit Dennis Hediger in die Zukunft. Wie der Klub am Freitag mitteilt, hat der Verwaltungsrat beschlossen, den aktuellen Interimstrainer per 1. Januar zum Cheftrainer zu ernennen.

Hediger übernahm im Oktober dieses Jahres ad interim die Verantwortung für die 1. Mannschaft, nachdem Mitchell van der Gaag bereits nach wenigen Wochen als Chefcoach hatte gehen müssen. Ursprünglich war Hediger beim FCZ als Trainer für die Nachwuchsmannschaften zuständig gewesen.

Spezielles Duell mit Thun

Seit der 39-Jährige die Zügel in Zürich übernommen hat, läuft es für den FCZ wieder besser. Nach Anfangsschwierigkeiten und drei Niederlagen in Serie gelang es den Zürchern, zehn Punkte aus vier Spielen zu holen. Zuletzt verlor der FCZ das Heimspiel gegen Lugano wegen eines Gegentors in der Nachspielzeit. So befindet sich der Klub aktuell als Siebenter knapp in der unteren Tabellenhälfte.

Das erste Spiel nach der Bekanntgabe seines Aufstiegs zum Cheftrainer wird für Hediger ein besonderes. Der FCZ reist am Samstag vor der Winterpause zum Tabellenführer FC Thun. Also zu dem Klub, für den Hediger als Profispieler während einem Jahrzehnt 241 Spiele in der Super League bestritt.

Vertragslänge unbekannt

Die als Trainer benötigte Uefa-Pro-Lizenz besitzt Hediger aktuell noch nicht. Laut Mitteilung des Klubs wird er die höchste Trainerausbildung im europäischen Fussball aber im Frühling 2026 abschliessen. Assistent von Hediger bleibt Ercüment Sahin, auch er wird wie Hediger per 1. Januar 2026 definitiv angestellt. Der 51-Jährige stand für den FCZ bereits als Spieler auf dem Platz und erzielte insgesamt 68 Tore.

Wie lange die Verträge von Hediger und Sahin laufen, teilte der Klub nicht mit.

Super League