Während beim FC Zürich 6 Spieler und 3 Staffmitglieder mit dem Coronavirus infiziert sind, fielen die Tests bei Xamax allesamt negativ aus.

Das Spiel der Neuenburger am Sonntag gegen Thun kann wie geplant stattfinden.

Die Swiss Football League will am Montag darüber entscheiden, ob und wie es mit der Meisterschaft weitergeht.

Bei GC wird trotz eines positiv getesteten Spielers keine Quarantäne angeordnet.

Beim FC Zürich gibt es weitere Corona-Fälle. Entsprechende Tests verliefen laut Medienmitteilung des aktuell unter Quarantäne stehenden Super-League-Teams positiv. Insgesamt sind nach neuesten Erkenntnissen 6 Kaderspieler und 3 Staffmitglieder infiziert.

Aufatmen dagegen in Neuenburg: Die Tests bei Spielern und Staff, die nach dem positiven Fall von Mirlind Kryeziu am Freitag durchgeführt wurden, waren negativ. Dies teilte der Klub am Samstag mit. Xamax hatte am Dienstag gegen den FCZ gespielt.

Canepa nimmt Kryeziu in Schutz

FCZ-Präsident Ancillo Canepa unterband in einer Medienmitteilung ausserdem Spekulationen um ein mögliches Fehlverhalten Kryezius: «Er hat sich professionell, vorbildlich und verantwortungsbewusst verhalten und nach dem Auftreten der geringfügigen Symptome sogleich testen lassen. Ob er der Erste in der Ansteckungskette des Stadtklubs war, ist nicht erwiesen.»

Sämtliche infizierten Personen befänden sich mittlerweile in häuslicher Isolation und zeigten keine oder nur geringfügige Symptome. «Jetzt geht es darum, zusammen mit unserem medizinischen Team alle Vorgaben des BAG und der kantonalen Behörden einzuhalten und die Massnahmen umzusetzen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Der FC Zürich befindet sich in stetem Austausch mit der Swiss Football League und wird das weitere Vorgehen nun analysieren. «Die weiteren Spiele der 30. Runde finden am Samstag und Sonntag wie geplant statt. Anfang Woche werden wir über die weiteren Schritte informieren», sagte SFL-Medienchef Philippe Guggisberg am Samstag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

FCZ in Quarantäne ...

Am Vortag war das für Samstag vorgesehene Super-League-Spiel zwischen dem FCZ und Sion verschoben worden.

Die Absage erfolgte indirekt über die kantonale Gesundheitsbehörde. Diese schickte sämtliche Spieler und Staffmitglieder des Klubs, die beim Auswärtsspiel in Neuenburg vor Ort waren, umgehend in eine zehntägige Quarantäne. Betroffen von der Massnahme ist mit grosser Wahrscheinlichkeit auch die Partie des FCZ vom kommenden Dienstag in Basel.

... GC nicht

Anders sieht die Situation in der Challenge League aus, wo am Freitag ebenfalls ein positiver Test bekannt wurde. Betroffen ist GC-Spieler Amel Rustemoski. Am Samstag teilte der Zürcher Klub mit, dass keine weiteren Spieler in Quarantäne müssen. Dies entschied die Aargauer Kantonsärztin, die aufgrund des Wohnorts Rustemoskis zuständig ist. Die Teamkollegen hätten nach dessen Isolation «keinen engen Kontakt» mehr zu Rustemoski gehabt

Das Heimspiel vom Dienstag gegen Chiasso kann GC damit plangemäss bestreiten.