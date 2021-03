Tausende sind gekommen zu einer bewilligten Demonstration für ihren FCB und gegen die Klubführung um Bernhard Burgener. Es ist der Höhepunkt einer Woche, die zeigt: Basel sorgt sich um seinen Verein.

Auch der erste Heimsieg in diesem Jahr kann die Fans nicht besänftigen, die Gräben zwischen den Anhängern und der Klubführung scheinen tiefer denn je. Das zeigt der Fanprotest am Samstag vor dem St. Jakob-Park, wo Jung und Alt zusammenkommen.

Zu viel des Schlechten

Dass die Basler sich gerade jetzt gegen die Klubführung wehren, habe einerseits mit den Gerüchten über einen möglichen ausländischen Grossinvestor, andererseits aber mit der Beurlaubung von Valentin Stocker zu tun. «Dies war der Katalysator, der das alles ausgelöst hat,» sagt Daniel Schreier, Teil der Fanbewegung «Yystoo für e FCB».

Die Fans rund um das Yystoo-Kollektiv kritisieren vor allem die mangelnde Transparenz und Wertschätzung der Klubführung. Weil man Bernhard Burgener nicht mehr erreiche, versuche man, sich nun «in Anlehnung an die lange Tradition der Fasnacht» mit kreativen Aktionen gegen die Klub-Obrigkeit zu wehren und sich so Gehör zu verschaffen, erklärt Tobias Adler von «Yystoo».

Eine Stadt in Rot-Blau

So liegen auf dem Barfüsserplatz, dort wo in den letzten 20 Jahren 12 Meistertitel gefeiert wurden, hunderte Fanutensilien. In der ganzen Stadt hängen rot-blaue Flaggen und in den sozialen Medien kursieren Schnitzelbänke und Lieder, die sich an und gegen die Klubführung richten. Es ist ein einzigartiger Protest für einen Fussballverein.

Die Sorgen der Fanbewegung teilt auch Stararchitekt Jacques Herzog. Zum 20-Jahr-Jubiläum des Stadion St. Jakob-Park am Montag, das Herzog & de Meuron geplant haben, hofft der FCB-Fan auf einen Umbruch. «Ein wohl ausgestatteter Verein, mit einem einst unglaublichen finanziellen Polster, unglaublich vielen Menschen im Stadion und tollen sportliche Nächten. All das ist verschwunden, innerhalb von drei Jahren: wie gewonnen, so zerronnen.» Das sei als Fan sehr schmerzhaft.

Kein Statement seitens des FCB

Die Klubführung will sich zu den Befürchtungen der Fans gegenüber SRF Sport nicht äussern. Sie bekommt aber Rückendeckung vom aktuellen Nationalrat und ehemaligen Basler Sportminister Christoph Eymann. Er findet es zwar toll, wie sich die Fans für den Klub einsetzen, appelliert aber ans Fairplay. Er hofft, dass man den konstruktiven Dialog wieder aufnimmt, denn alle haben das gleiche Ziel: «Die Fans wollen einen erfolgreichen FC Basel und Herr Burgener will das auch.»