Basel bleibt im 8. Super-League-Spiel in Serie gegen Lausanne ohne Sieg: In der 24. Runde trennen sich die beiden Mannschaften 1:1.

Kevin Carlos schiesst die Gastgeber früh in Führung. Ein Eigentor Marwin Hitz' bringt den Waadtländern in der 67. Minute der Ausgleich.

In der Begegnung werden nicht weniger als 4 (!) Treffer – 2 auf beiden Seiten – aberkannt.

In den anderen Spielen am Sonntag kommt Yverdon gegen St. Gallen zu einem späten Heimsieg, GC unterliegt Servette nach 1:0-Führung mit 1:2.

In der 67. Minute kam Lausanne in Basel doch noch zum Ausgleich. Nachdem den Waadtländern in der 1. Halbzeit zwei Treffer aberkannt worden waren, kamen sie durch einen Freistoss zum 1:1. Marwin Hitz lenkte den Schuss Fousseni Diabatés zunächst an den Pfosten, von wo der Ball per Hinterkopf des FCB-Torhüters in dessen eigenes Tor sprang.

Es war ein unglückliches Gegentor, das angesichts der Minuten zuvor aus Basler Sicht zudem zu einem bitteren Zeitpunkt fiel. Rund 5 Zeigerumdrehungen vor dem 1:1 waren innerhalb von rund einer Minute nämlich gleich 2 FCB-Tore annulliert worden. Bénie Traoré sowie Kevin Carlos jubelten nach jeweils herrlicher Vorarbeit Xherdan Shaqiris beide vergebens.

Barisic hat Siegtor auf dem Kopf

So war in der Schlussphase im St. Jakob-Park wieder alles offen. Ein weiteres Tor wollte trotz einiger Chancen auf beiden Seiten aber nicht mehr fallen. Basel wird insbesondere der letzten Aktion des Spiels nachtrauern, als Adrian Barisic per Kopf eine goldene Möglichkeit auf den Siegtreffer hatte. Nach einer präzisen Freistossflanke Shaqiris kam der Innenverteidiger frei zum Kopfball, setzte diesen allerdings weit am Lausanner Tor vorbei.

Darauf beendete Schiedsrichter Fedayi San die Partie, in der Basel zwar die bessere Mannschaft war, gegen Lausanne aber ein weiteres Mal nicht gewinnen konnte. Seit dem 19. Februar 2022 und nun 8 Spielen ist der FCB gegen die Waadtländer ohne Sieg. Durch das Remis verpasste das Team von Fabio Celestini zudem den neuerlichen Sprung an die Tabellenspitze der Super League. Einen Punkt hinter Lugano liegt man nach der 24. Runde auf dem 2. Platz.

Blitztor von Carlos

Die Gastgeber hatten einen Traumstart in die Partie erlebt. Bereits in der 3. Minute traf Kevin Carlos zum 1:0 für den FCB. Léo Leroy schaffte es, die Lausanner Abwehr mit einem Steilpass auszuhebeln. Über rechts konnte Carlos ungehindert in den Strafraum laufen. In der Manier eines Goalgetters traf er abgeklärt zur Basler Führung.

In der Folge entwickelte sich eine animierte Halbzeit, in der sich beide Mannschaften Torchancen erspielten. Während Lausanne in der 30. und der 2. Minute der Nachspielzeit Tore wegen Abseits beziehungsweise Handspiels nicht gegeben wurde, scheiterte Carlos aus ähnlicher Position wie beim Führungstor in der 37. Minute an Karlo Letica. So standen am Ende beide Teams bei 3 Treffern, wovon je einer regulär war.

So geht es weiter

Für die beiden Mannschaften geht es am kommenden Samstag weiter in der Super League. Um 18 Uhr empfängt Lausanne die Grasshoppers. Im TV-Spiel der 25. Runde (ab 20:10 Uhr live bei SRF) gastiert der FC Basel beim FC St. Gallen.

Super League