Am 24. Spieltag der Super League muss GC zuhause gegen Servette mit 1:2 als Verlierer vom Platz.

Die Zürcher führen bis in die 76. Minute dank eines Penaltytors mit 1:0, ehe die Gäste 2 Mal zuschlagen.

Für Tomas Oral ist es in der Super League nach 9 ungeschlagenen Spielen der erste «Nuller».

Basel und Lausanne-Sport trennen sich 1:1, Yverdon gewinnt spät gegen St. Gallen.

Schon vor dem Duell mit Servette waren die Grasshoppers jene Mannschaft, die in der Super League nach Führungen am meisten Punkte liegen liess. Diese «Bestmarke» bauten die Zürcher im neuerlichen Heimspiel weiter aus. Nach einer 1:0-Führung zur Pause verpasste es das Team von Trainer Tomas Oral einmal mehr, den Sack zuzumachen. Statt eines Unentschiedens schaute für die «Remis-Könige» am Ende sogar eine 1:2-Niederlage heraus.

Binnen nur 3 Minuten hatte Servette die Hausherren in der Schlussphase geschockt:

Miroslav Stevanovic wird von Tiemoko Ouattara bedient, anschliessend bezwingt der Bosnier GC-Goalie Justin Hammel mit einem Abschluss in die weite Ecke. 79. Minute: Nach einer Freistossflanke aus dem Halbfeld von Keigo Tsunemoto köpfelt Steve Rouiller den Ball via Lattenunterkante ins Netz.

Führung wieder hergeschenkt

Die beiden Tore waren die einsamen Highlights einer mehr als überschaubaren 2. Halbzeit. Diese war geprägt von vielen Fouls und Unzulänglichkeiten beider Teams.

Die Grasshoppers stellten das Fussballspielen mit einem 1:0 im Rücken fast komplett ein, auch ein Schlussfurioso blieb aus. So endete die Partie mit der ersten Liga-Niederlage für GC seit dem 10. November 2024. Unter Trainer Oral gab es erstmals keine Punkte und nach Führungen haben die Zürcher mittlerweile 23 (!) Punkte liegenlassen.

Verdientes 1:0 zur Pause

In einer spielerisch ausgeglichenen ersten Halbzeit hatten nur die Grasshoppers für Torgefahr gesorgt. Das 1:0 zur Pause ging entsprechend in Ordnung. Der auffälligste GC-Akteur war einmal mehr Nestory Irankunda, der auch entscheidend an der Führung beteiligt war: Nach knapp einer halben Stunde war er von Goalie Joël Mall nur mit einem Foul zu stoppen. Den fälligen Elfmeter versenkte Tsiy Ndenge in die rechte untere Ecke (28.).

Schon vor dieser Aktion hatte Irankunda die Genfer Abwehr durcheinandergewirbelt. Gleich 2 Mal war er nahe an seinem ersten Tor im GC-Dress: In der 12. Minute köpfelte der 19-jährige Australier – er misst 1,75 m – den Ball an die Latte. Knapp 10 Minuten später scheiterte er an den Fingerspitzen von Mall.

Servette bezahlt Sieg teuer

Bei diesen GC-Chancen bereits nicht mehr auf dem Feld war Alexis Antunes. Der 24-jährige Genfer hatte kurz vor Ablauf der ersten 10 Minuten in einem Luftzweikampf gegen Benno Schmitz einen Teil seines Zahns verloren. Antunes konnte zwar kurz weitermachen, wurde in der 16. Minute aber durch Enzo Crivelli ersetzt.

Auf Seiten der «Grenats» war das nicht die einzige verletzungsbedingte Auswechslung: In der 55. Minute musste auch Dereck Kutesa, bis zu diesem Zeitpunkt völlig unauffällig, angeschlagen vom Platz. Der Topskorer hatte sich ohne gegnerische Einwirkung verletzt.

So geht es weiter

Die Grasshoppers reisen am Samstag zu Lausanne-Sport (18:00 Uhr), Servette empfängt am Sonntag das Tabellenschlusslicht Winterthur (16:30 Uhr).

Übersicht