Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Yverdon-Sport schlägt St. Gallen am 24. Spieltag der Super League zu Hause mit 1:0.

Der St. Galler Jozo Stanic fliegt vom Platz (59.), Antonio Marchesano münzt die Überzahl in der Nachspielzeit (92.) in Zählbares um.

Am späten Nachmittag duelliert sich Basel mit Lausanne-Sport, GC empfängt Servette.

Yverdon blieb auch im dritten Heimspiel in Serie ungeschlagen und ohne Gegentor. Lange hatte es nach Jozo Stanics Notbremse und daraus resultierenden roten Karte so ausgesehen, als ob die Waadtländer aus der rund 30-minütigen Überzahl trotz drückender Überlegenheit kein Kapital schlagen könnten. Doch dann kam der grosse Auftritt Antonio Marchesanos.

Boris Cespedes flankte in der 92. Minute auf gut Glück in den Strafraum. Albert Vallci liess den Ball passieren, Marchesano spekulierte richtig und köpfelte den Ball an Lawrence Ati Zigi vorbei ins Netz. Sofort riss er sich das Trikot vom Leib.

Zwei Minuten später war der Sieg Yverdons in trockenen Tüchern. Damit konnten die Waadtländer auf den überraschenden 1:0-Sieg von Schlusslicht Winterthur am Samstag reagieren und die Distanz von 7 Punkten auf den FCW aufrechterhalten.

Viel Leerlauf vor der Pause

Die Partie hatte mit je einem Distanzschuss aufs Tor vielversprechend begonnen, danach aber rasch an Attraktivität verloren. Zum nächsten, ersten wirklichen, Aufreger musste sich das Publikum bis fast zur Pause gedulden: Marchesanos Freistoss segelte an Freund und Feind vorbei, Zigi sah den Ball spät, konnte ihn aber mit Mühe abwehren.

Auch nach dem Seitenwechsel war zunächst wenig los. In der 56. Minute wechselte Enrico Maassen Jean-Pierre Nsame ein. Dieser konnte sich jedoch kaum in Szene setzen, denn nur 3 Minuten später musste der FCSG nach der roten Karte gegen Stanic in Unterzahl agieren.

So geht es weiter

Beide Teams stehen am kommenden Samstag wieder im Einsatz. Yverdon gastiert am frühen Abend beim formschwachen FC Zürich, St. Gallen empfängt Basel am späten Abend (live auf SRF zwei).

Super League