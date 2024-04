Gross war die Enttäuschung am letzten Wochenende beim FCL, als die Innerschweizer YB trotz zweifacher Führung mit 2:4 unterlagen und der Gang in die Relegation Group feststand. So ist bereits 6 Spiele vor Saisonende klar, dass sich Luzern nicht mehr für einen europäischen Wettbewerb qualifizieren kann. Der Vorsprung auf GC und den Barrage-Platz beträgt allerdings auch komfortable 13 Punkte.

Sportlich geht es für das Team von Mario Frick in der entscheidenden Phase der Meisterschaft also wohl um nichts mehr. Der Trainer will allerdings erstmal ein Manko in seiner Bilanz beheben. Am Sonntag soll für den FCL nach 7 Heimniederlagen gegen Basel in Serie endlich wieder ein Sieg vor eigenem Anhang her. Dies sieht Frick neben dem 1. Platz in der Relegation Group als grösstes Ziel der aktuellen Spielzeit.

Es werden vor allem diejenigen spielen, die auch nächste Saison noch in Luzern sein werden.

Abstiegsgruppe als Test für nächste Saison

Auch in der Relegation Group, die nach dem Spiel gegen Basel in einer Woche losgeht, will Frick die Partien aber nicht auf die leichte Schulter nehmen: «Wir haben eine Pflicht gegenüber unseren Fans.» Alle im Verein seien Sportsmänner und wollen jedes Spiel gewinnen.

Trotzdem will der 49-Jährige die Spiele nutzen, um jungen Spielern die Chance zu geben, sich auf Profi-Level zu beweisen. Er sieht es bereits als eine Art der Saisonvorbereitung: «Es werden vor allem diejenigen spielen, die auch nächste Saison noch in Luzern sein werden.» Einzig Ardon Jashari, dessen Abgang bereits feststeht, solle als Captain wie üblich zum Einsatz kommen.

Chance für die Jungen

Der Liechtensteiner fügt hinzu: «Wir werfen den Blick nach vorne und es ist eine hervorragende Gelegenheit, der nächsten Generation Spielminuten auf höchstem Niveau zu bieten. Deshalb werden schon am Sonntag gegen Basel viele neue Gesichter zu sehen sein.»

Frick hebt aber auch hervor, dass Luzern die ganze Saison schon auf die Jugend setzt. Dies werde seiner Ansicht nach zu wenig hoch gewertet: «Andere Vereine haben dies auch versucht, allerdings ohne Erfolg. Wir ziehen dies schon die ganze Saison durch und das wird auch in der Zukunft unser Weg sein.»