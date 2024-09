Léman-Derby in der 8. Runde

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Servette entscheidet das Léman-Derby in der 8. Runde der Super League mit 1:0 für sich und übernachtet als Tabellenführer.

Den einzigen Treffer der Partie erzielt Dereck Kutesa in der 32. Minute nach einem Eckball.

Yverdon düpiert parallel zum Léman-Derby St. Gallen mit 1:0, YB empfängt am späteren Abend GC.

Servette schien der 1:0-Vorsprung etwas knapp und so schalteten die Gastgeber bei Anbruch der Schlussphase wieder einen Gang hoch. Und prompt sorgten die Genfer für erhöhten Puls in der Lausanne-Abwehr. In der 72. Minute war Enzo Crivelli völlig frei vor dem Tor, doch Timothée Cognat brachte den Querpass nicht zu seinem französischen Landsmann.

Drei Zeigerumdrehungen später lenkte Karim Sow einen Schuss Dereck Kutesas an die eigene Latte, Kevin Letica wäre geschlagen gewesen. Weitere 5 Minuten später sah es nach der Entscheidung für die Genfer aus, Crivelli hatte alleine vor Letica gekonnt eingeschoben, war aber zuvor im Abseits gestanden.

Vonseiten der Gäste blieb so etwas wie eine Schlussoffensive fast komplett aus. Insgesamt brachten die Waadtländer in der gesamten Partie nur einen Schuss auf das Tor Jérémy Fricks zustande.

Feuerwerk nur auf den Rängen

Kaum war die Partie angepfiffen gewesen, wurde sie aufgrund von grosszügigem Pyro-Einsatz der Servette-Fans bereits einige Minuten unterbrochen. Auf dem Rasen selbst zündeten die 22 Akteure kein Feuerwerk. Servette dominierte die 1. Halbzeit über weite Strecken, allerdings lange ohne es in Zählbares ummünzen zu können.

In der 28. Minute kam Lausanne-Sport noch mit einem blauen Auge davon: Dem Treffer Aléxis Antunes' ging eine Abseitsstellung Julian von Moos' voraus. 5 Minuten später zappelte der Ball erneut hinter Letica im Netz – und diesmal zählte es auch. Im Anschluss an eine Ecke hatte Antunes an den zweiten Pfosten verlängert, wo Kutesa nur den Fuss hinhalten musste.

00:33 Video Kutesa drückt den Ball aus kurzer Distanz zur Führung ins Tor Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 33 Sekunden.

Kutesa schiesst Servette an die Spitze

Für Kutesa war es bereits der 5. Saisontreffer, so viele hatte er noch nie in einer Super-League-Spielzeit erzielt. Daran, dass er der einzige Torschütze blieb, hatte auch Frick seinen Anteil. Bei der mit Abstand besten Lausanne-Chance blieb er gegen Alban Ajdini cool und lange stehen (42.) und konnte sich im 1-gegen-1 auszeichnen.

Durch die Niederlage von St. Gallen übernachtet Servette an der Tabellenspitze, Lausanne-Sport muss sich von Yverdon überholen lassen und liegt nun auf dem 8. Rang.

So geht es weiter

Servette gastiert am kommenden Sonntag auswärts beim FC St. Gallen. Für Lausanne-Sport steht am nächsten Samstag das Gastspiel beim formstarken FC Luzern an.