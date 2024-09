St. Gallen unterliegt Yverdon in der 8. Runde der Super League auswärts mit 0:1.

Die Ostschweizer sind spielbestimmend, das Heimteam überzeugt durch totale Effizienz.

Im anderen Spiel vom frühen Samstagabend jubelt Servette im Derby gegen Lausanne. Die Affiche YB gegen GC gibt's live bei SRF.

Vier Tage nach dem furiosen 4:1-Erfolg über den FCZ ist beim FC St. Gallen die Feierlaune verflogen. Die Equipe von Trainer Enrico Maassen zog bei Yverdon trotz deutlich mehr Spielanteilen – vor allem in der ersten Hälfte – mit 0:1 den Kürzeren.

Das Tor des Spiels fiel in der 72. Minute: Boris Cespedes schlug von der linken Seite eine Flanke in den St. Galler Strafraum. Dort setzte sich Anthony Sauthier im Kopfballduell mit Chima Okoroji durch. Der Ball landete vor den Füssen von Hugo Komano, der aus kurzer Distanz einschoss. Es war der erste und einzige Versuch aufs Tor des FCSG.

00:52 Video Komano schiesst Yverdon zum Sieg Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Die Heimmannschaft jubelt immer

Eine Reaktion der Ostschweizer blieb danach aus. Sie waren nicht mehr in der Lage, das Ruder herumzureissen. Die beste Chance auf den Ausgleich vereitelte Yverdon-Goalie Paul Bernardoni in der 87. Minute.

Mit dem Vollerfolg für Yverdon und seinen Coach Alessandro Mangiarratti geht eine bemerkenswerte Serie weiter: Auch im achten Super-League-Duell zwischen diesen beiden Teams gewann am Ende die Heimmannschaft.

Frühe Yverdon-Chance als FCSG-Weckruf

In der ersten Hälfte waren die «Espen» die spielbestimmende Mannschaft gewesen. Allerdings schrammten sie am frühen Gegentor vorbei, als Mauro Rodrigues nach einem Freistoss aus spitzem Winkel zum Abschluss kam, sein Schuss wurde aber ins Seitenaus geklärt.

Danach übernahmen die Ostschweizer das Zepter: Christian Witzig netzte zum vermeintlichen 1:0 ein (9.), der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsposition jedoch aberkannt. Später wurde Bernardoni dann richtig auf die Probe gestellt, als der Franzose binnen Sekunden zweimal parieren musste (27.).

Was im Team des FCSG aber fehlte, war die letzte Konsequenz vor dem gegnerischen Kasten. Ein Manko, das in der zweiten Halbzeit noch augenscheinlicher werden sollte.

Schliessen 02:30 Video Maassen: «Wir waren zu wenig konsequent vor dem Tor» Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 30 Sekunden. 02:49 Video Görtler: «Solche Spiele musst du gewinnen» Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 49 Sekunden. 02:40 Video Mangiaratti: «Wir hatten einen Plan und haben ihn gut umgesetzt» Aus Sport-Clip vom 28.09.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 40 Sekunden.

So geht es weiter

Yverdon gastiert am kommenden Samstag (18:00 Uhr) im Tourbillon beim FC Sion. St. Gallen ist unter der Woche auf europäischem Parkett anzutreffen. Das Conference-League-Gastspiel in Brügge bei Cercle steigt am Donnerstag (18:45 Uhr). In der Meisterschaft empfangen die Ostschweizer am Sonntag (16:30 Uhr) Servette.