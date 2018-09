Murat Yakins Einstand als Sion-Trainer verlief alles andere als ideal. Weil er noch eine Sperre aus seiner GC-Zeit absitzen muss, sah er von der Tribüne der Stockhorn Arena aus, wie sein neues Team in einer wilden 2. Halbzeit gleich mit 1:4 unterging.

Nach einer faden 1. Halbzeit überschlugen sich nach dem Seitenwechsel die Ereignisse:

52. Minute: Sion-Verteidiger André Neitzke überlistet mit einer Kopf-Rückgabe seinen eigenen Goalie, der Ball fliegt aber am Tor vorbei.

Nach dem fälligen Corner landet der Ball über Umwege bei Innenverteidiger Nicola Sutter, der das 1:0 markiert.

57. Minute: Sion-Stürmer Moussa Djitté scheitert alleine vor dem Tor an Thun-Keeper Faivre und dem Pfosten.

13 Sekunden (!) später steht es 2:0 statt 1:1 – Marvin Spielmann schliesst den Blitz-Konter mit einem Heber über den herumirrenden Keeper Kevin Fickentscher ab.

Ähnliches wiederholte sich 20 Minuten später: Unmittelbar nachdem Djitté seine nächste Grosschance ausgelassen hatte, erhielten die Hausherren im Gegenzug einen Penalty zugesprochen. Dejan Sorgic liess sich nicht zweimal bitten und übernahm mit seinem 5. Saisontor die Führung in der Torschützenliste.

Passend zum Thema Hinweis auf einen verwandten Artikel: 3:1-Erfolg im Kellerduell GC gelingt der Befreiungsschlag

Thun übernachtet als erster YB-Verfolger

Erst in der 84. Minute gelang den lange zu passiven Wallisern durch Adryan der Ehrentreffer, auch darauf fand Thun jedoch eine schnelle Antwort. Die eingewechselten Nelson Ferreira und Dennis Salanovic setzten mit einer schönen Co-Produktion den Schlusspunkt zum 4:1.

Während die Berner Oberländer dank des Erfolgs auf Rang 2 der Super League übernachten, rutschten die Walliser nach der 4. Niederlage in Serie auf den vorletzten Platz ab. Auf Yakin wartet also jede Menge Arbeit. Bevor er aber in einer Woche in Luzern erstmals coachen darf, ist er am Donnerstag beim Heim-Debüt gegen den FCZ noch einmal zum Zuschauen verurteilt.

Legende: Musste tatenlos zuschauen Sions neuer Trainer Murat Yakin auf der Tribüne Keystone

Sendebezug: Radio SRF 3, Abendbulletin, 19 Uhr, 22.09.2018