Wie gehabt können Sie auch in der Saison 2025/26 bei sämtlichen Meisterschaftsspielen mittels SRF-Liveticker am Ball sein. Der Prolog der 1. Runde steigt am Freitag um 20:30 Uhr mit dem Duell FC Zürich vs. Sion. Als SRF-Livespiel figuriert am Samstagabend die Partie Young Boys vs. Servette im Programm (ab 20:10 Uhr auf SRF info bzw. später auf SRF zwei). In der Sendung «Super League – Highlights» gibt es jeweils die Spielzusammenfassungen.