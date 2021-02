In einem Nachtragsspiel der 16. Runde der Super League gewinnen die Young Boys gegen Lausanne 1:0.

Jordan Siebatcheu erzielt das goldene Tor.

Nach dem 4:2 vom Sonntag war es das 2. Aufeinandertreffen der beiden Teams im Wankdorf innert 4 Tagen.

Die beiden anderen Spiele des Abends gehen unentschieden aus: Servette spielt gegen St. Gallen 2:2, Luzern und Lugano trennen sich 1:1.

YB-Trainer Gerardo Seoane scheint aufstellen zu können, wen er will: Gegenüber dem Duell mit Lausanne vom Sonntag (4:2) rotierte der 42-Jährige unter anderen den Hattrick-Torschützen Jean-Pierre Nsame und den ebenfalls erfolgreichen Christian Fassnacht aus der Startformation.

Dafür kam Jordan Siebatcheu von Beginn weg zum Handkuss – und rechtfertigte das Vertrauen sogleich: Nach einer Viertelstunde schloss der Franzose eine schöne YB-Kombination mühelos zum 1:0 ab.

Trotz Chancen-Plus: Lausanne verpasst Ausgleich

Während es 3 Tage früher auf dem Wankdorf-Kunstrasen nach 33 Minuten bereits 4:0 für die Gastgeber geheissen hatte, konnte Lausanne diesmal den Start-Schaden in Grenzen halten. Auch der neu aufgelaufene Torhüter Thomas Castella hatte mit einer starken Parade gegen Miralem Sulejmani (5.) seinen Anteil daran.

Nicht nur das: Lausanne betätigte sich auch in der Offensive forsch. So fand sich Evann Guessand nach einem Steilpass plötzlich alleine vor dem Tor wieder, scheiterte aber am glänzend reagierenden YB-Goalie David von Ballmoos.

In den Schlussminuten der 1. Halbzeit müssten die Gäste aus der Romandie dann eigentlich reüssieren und ausgleichen, doch Guessand,

Lucas Da Cunha und Hicham Mahou scheitern allesamt.

YB baut persönliche «Lausanne-Serie» aus

In der 2. Halbzeit flachte die Partie etwas ab. Lausanne schnupperte noch ein paar Mal am Ausgleich, liess aber die letzte Überzeugung vermissen.

YB erspielte sich vor allem Chancen nach Eckbällen: Diese trat Sulejmani satt und gefährlich auf den 1. Pfosten, die Lausanner gerieten so mehrmals ins Schwimmen. Zudem vergab aus Berner Sicht ein etwas überraschter Siebatcheu nach einer Hereingabe aus wenigen Metern Entfernung zum Tor (56.).

So feierte YB in dieser von der Ansetzung her speziellen Partie (2 identische Duelle innert 4 Tagen gab es in der Super League noch nie) den 9. Sieg gegen Lausanne in Folge im Wankdorf. Dank dem nächsten Dreier bauen die Berner ihren Vorsprung auf den Tabellen-2. Basel auf 13 Punkte aus. Lausanne seinerseits kann sich nicht entscheidend vom Tabellenkeller absetzen.

So geht es weiter

Am Sonntag gastieren die Young Boys beim FC Lugano, ehe es in einer Woche auch europäisch wieder weitergeht: Im Wankdorf steht das Hinspiel der Europa League gegen Leverkusen an. Lausanne empfängt bereits am Samstag wieder Kantonsrivale Servette.