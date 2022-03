Eigentor in der 2. Minute

GC unterliegt Luzern in der 26. Runde der Super League auswärts mit 0:1.

Der einzige Treffer der Partie fällt kurz nach Anpfiff: Léo Bonatini schiesst eine Flanke ins eigene Tor (2.).

Basel gewinnt gegen Servette, YB und Lausanne spielen remis.

«Fehlstart nicht korrigieren können» – das Fazit aus Sicht der Grasshoppers liest sich kurz. Bereits nach 2 Minuten konnte GC-Goalie André Moreira dem Ball nur noch hinterherschauen, wie dieser die Torlinie überquerte. Das besonders Bittere an der Szene: Moreiras Mitspieler Léo Bonatini spedierte den Ball unglücklich ins eigene Gehäuse.

Luzern rennt an, GC hat Glück

Das Eigentor des Brasilianers blieb der einzige Treffer in einer Partie, die Luzern durchaus höher hätte gewinnen können. Nach Beginn der 2. Halbzeit zu einem regelrechten Offensiv-Feuerwerk gestartet, verpassten es aber gleich mehrere Luzerner innert kurzer Zeit die Führung auszubauen. Dem 2:0 vor 11'711 Fans am nächsten kamen Nikola Cumic und Christian Gentner in der 58. Spielminute – Glück für die unkoordinierte GC-Abwehr.

GC, das gegen Luzern nie auf Touren kam, kassierte bereits die 4. Niederlage de suite und spürt die «Leuchten» immer stärker im Nacken. Luzerns Rückstand auf die Zürcher beträgt nach dem jüngsten Erfolg nur noch 5 Punkte.

Frick: «Wollen GC in Abstiegs-Sumpf ziehen»

Abrashi: «Eigentor hat uns runtergezogen»

So geht's weiter

Schwierige Aufgaben warten am kommenden Wochenende auf beide Teams: Luzern spielt am Samstag zum Auftakt der 27. Runde auswärts gegen die aufstrebenden St. Galler (18 Uhr), am Sonntag empfängt GC den FC Basel. Anpfiff im Zürcher Letzigrund ist um 16:30 Uhr.