Lausanne-Sport und YB trennen sich in der 26. Runde der Super League 2:2 unentschieden.

Erst in der 93. Minute sichert Stjepan Kukuruzovic den Lausannern zuhause per Elfmeter einen Punkt.

Basel setzt sich zuhause gegen Servette durch, Luzern besiegt GC.

Das Ergebnis der Partie stand nach einer ereignisreichen Schlussphase erst in der 93. Minute fest. Nach einem Vorstoss der Hausherren berührte der Ball Ulisses Garcias Arm, Lausanne reklamierte Elfmeter, Schiedsrichterin Esther Staubli bestätigte das Vergehen nach erfolgtem Videostudium. Captain Stjepan Kukuruzovic übernahm die Verantwortung und verwandelte den Penalty souverän.

00:56 Video Kukuruzovic gleicht vom Punkt zum 2:2 aus Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Die Meinungen über die Korrektheit des Penaltypfiffs gingen nach der Partie auseinander, von einem krassen Fehlentscheid der Referee kann allerdings nicht die Rede sein.

War der Penaltyentscheid gegen YB korrekt? Ja, Garcias Arm hat dort oben nichts zu suchen Ja, Garcias Arm hat dort oben nichts zu suchen % Nein, Garcia kann keinerlei Absicht unterstellt werden Nein, Garcia kann keinerlei Absicht unterstellt werden % Heikel, ich will mich nicht festlegen Heikel, ich will mich nicht festlegen % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

Kurz zuvor hatten YB und Garcia noch auf der anderen Seite der Gefühlsskala gestanden. Der 26-Jährige belohnte ein in der zweiten Halbzeit dominant aufspielendes YB mit einem Freistosstor in der 83. Minute – die Lausanner Mauer machte dabei eine unglückliche Figur.

00:27 Video Garcia zirkelt den Ball an der Lausanner Mauer vorbei ins Tor Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

Lausanne schockt Meister vor der Pause

Nicht nur in der 2. Halbzeit war YB – das zwischenzeitlich über 60% Ballbesitz hatte – die aktivere Mannschaft auf dem Platz. Lausanne agierte in der Defensive allerdings wesentlich stärker als zuletzt und beendete in der 38. Minute eine der wenigen Offensivaktionen erfolgreich: Alvyn Sanchez bediente Zeki Amdouni mit einem sehenswerten Pass, letzterer vollendete souverän.

00:19 Video Amdouni bringt Lausanne in Front Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

YB kam auch im 3. Spiel in Serie nicht zu einem Vollerfolg und verpasste es, den Rückstand auf Leader FCZ auf «nur» 12 Punkte zu reduzieren. Lausanne bleibt zwar weiter am Tabellenende, das Remis zuhause gegen den Meister muss sich aber wie ein Sieg anfühlen: Die Romands punkteten erstmals seit dem 5. Dezember 2021 wieder.

Schliessen 01:31 Video Lauper: «Das war ungenügend» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen 01:45 Video Kukuruzovic: «Sind trotz Punkt mit der 2. Halbzeit nicht zufrieden» Aus Sport-Clip vom 13.03.2022. abspielen

So geht's weiter

Beide Mannschaften stehen am kommenden Wochenende erneut im Einsatz. Im Spitzenspiel trifft YB am Samstagabend zuhause auf den FC Zürich. Auf SRF zwei und in der Sport App sind Sie ab 20:10 Uhr live am Ball. Tags darauf gastiert Tabellenschlusslicht Lausanne in Lugano, Anpfiff ist um 16:30 Uhr.