Wegen zu viel Schnee: Die Super-League-Partie zwischen St. Gallen und Lugano wird kurz vor Anpfiff verschoben.

Die Partie der 30. Super-League-Runde vom Samstagabend zwischen dem FC St. Gallen und Lugano musste wegen schneebedecktem Terrain im Kybunpark kurzfristig verschoben werden. Schiedsrichter Lukas Fähndrich traf den Entscheid erst kurz vor dem geplanten Anpfiff um 20:30 Uhr. Er stufte die Verletzungsgefahr für die Spieler als zu gross ein.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. St. Gallen und Lugano sind die ersten Verfolger von Leader Thun, der seinen Vorsprung dank eines 5:1-Sieges über GC am frühen Abend vorübergehend auf 17 Punkte ausbaute. Im anderen Samstagsspiel bezwang Sion den FCZ auswärts 2:1.

So geht es weiter

St. Gallen gastiert am kommenden Samstag im SRF-Livespiel (20:30 Uhr) im Wallis bei Sion. Lugano reist am Sonntag nach Bern zu den Young Boys.

Super League