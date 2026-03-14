Leader Thun fährt im 30. Super-League-Spiel den 23. Vollerfolg ein. Zuhause gegen die Grasshoppers resultiert ein 5:1-Sieg.

Im dichten Schneetreiben im Berner Oberland sorgt vor allem die 1. Halbzeit für viel Unterhaltung.

Im Parallelspiel verliert der FCZ gegen Sion mit 1:2. Das Topspiel St. Gallen gegen Lugano gibt es hier zu sehen.

Thun marschiert an der Tabellenspitze unbeirrt weiter. Zuhause gegen die Grasshoppers ging das Team von Mauro Lustrinelli zwar erneut mit 0:1 in Rückstand. Wie aber zuletzt gegen YB (2:1) drehten die Thuner die Partie erneut. Der Unterschied: Gegen die weiter nicht vom Fleck kommenden Grasshoppers wurde es mit einem 5:1-Sieg um einiges deutlicher.

Für die Vorentscheidung hatte Thun auf dem komplett mit Schnee bedeckten Kunstrasen wenige Minuten nach der Pause gesorgt. Brighton Labeau traf mit einem schönen Lupfer zum 3:1 (50.), Elmin Rastoder allein vor GC-Goalie Justin Hammel stellte auf 4:1 (61.). Das 5:1 von Winter-Neuzugang Furkan Dursun war noch Zugabe (80.).

GC geht in Front

Für viel Unterhaltung sorgte besonders die 1. Halbzeit, als die Gäste mit dem Leader noch sehr gut mithalten konnten. Das 1. Ausrufezeichen hatten die Thuner in der 10. Minute gesetzt: Im Anschluss an den bereits 4. Eckball zirkelte Thun-Captain Leonardo Bertone den Ball an den Querbalken.

7 Minuten später waren es die Gäste aus Zürich, die jubeln konnten. Nach einer Balleroberung nahe der Mittellinie stürmte Luke Plange über den halben Platz, brachte den Ball zur Mitte, wo Young-Jun Lee zur Führung traf. Für den südkoreanischen Stürmer war es das 2. Saisontor, das erste seit dem 14. September. Knapp 10 Minuten später hätte es auch 2:0 aus GC-Sicht stehen können, Samuel Krasniqi liess eine Topchance jedoch liegen.

Thun reagiert eiskalt

Erneut 7 Zeigerumdrehungen später veranschaulichten die Thuner, warum sie unangefochten an der Spitzenposition stehen. Innert nur 4 Minuten drehten sie die Partie zur ihren Gunsten – mit clever herausgespielten, aber auch etwas glücklich entstandenen Toren:

34. Minute: Nach einem Eckball von Fabio Fehr bringt Bertone den Ball per Direktabnahme in Richtung Tor, Mattias Kait lenkt den Ball noch mit der Hacke in die Ecke ab – 1:1.

Nach einem Eckball von Fabio Fehr bringt Bertone den Ball per Direktabnahme in Richtung Tor, Mattias Kait lenkt den Ball noch mit der Hacke in die Ecke ab – 1:1. 37. Minute: Im Anschluss an einen Bertone-Freistoss versucht es Fehr aus rund 25 Metern einfach mal auf gut Glück. Sein Abschluss lenkt Verteidiger Genis Montolio noch entscheidend ab, der Ball kullert zum 2:1 ins Netz.

2 Tore werden aberkannt

Damit noch nicht genug der Aufregung im 1. Durchgang: In der 40. Minute jubelten abermals die Grasshoppers über den vermeintlich 2. Treffer von Lee. Weil aber Plange Sekunden zuvor im Abseits gestanden hatte, wurde das 2:2 nach Videoüberprüfung aberkannt.

Kurz vor dem Pausenpfiff schritt Schiedsrichterin Desirée Blanco erneut zum Bildschirm. Die Frage: 3:1 für Thun oder nicht? Stürmer Rastoder behinderte Justin Hammel beim Auskick, woraufhin Fehr aus grosser Entfernung über den GC-Goalie hinweg ins Netz traf. Blanco annullierte auch diesen Treffer zu Recht.

So geht's weiter

Thun reist in einer Woche nach Zürich, wo das Duell mit dem FCZ ansteht (18 Uhr). Die Grasshoppers bekommen es zur gleichen Zeit auswärts mit Servette zu tun. Danach folgt die rund zweiwöchige Natipause.

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