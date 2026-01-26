 Zum Inhalt springen

Erste Station als Profitrainer Lichtsteiner übernimmt beim FC Basel das Zepter

26.01.2026, 20:42

FC Basel.
Legende: Erste Station in der Super League Für Stephan Lichtsteiner. FC Basel

Nur wenige Stunden nach der Entlassung von Ludovic Magnin hat der FC Basel bereits seinen Nachfolger präsentiert. Stephan Lichtsteiner wird das Traineramt beim Schweizer Meister per sofort übernehmen. Der ehemalige Nati-Captain kennt den Verein bereits aus Tätigkeiten im Nachwuchs, unter anderem hatte er die U16 trainiert.

Seit 2024 stand Lichtsteiner beim FC Wettswil-Bonstetten in der 1. Liga an der Seitenlinie. Der 42-Jährige trug in exakt 50 Partien die Verantwortung und erreichte einen Schnitt von 1,74 Punkten.

Erste Profi-Station

Der FC Basel ist somit nun die erste Station als Trainer eines Profiteams. «Ich bin sehr überzeugt vom langfristigen Projekt beim FC Basel und freue mich deshalb, dass ich ab sofort ein Teil davon sein kann», liess sich Lichtsteiner auf der Klub-Website zitieren.

«Obwohl der Schritt etwas früher als geplant kommt, war es für mich selbstverständlich, dass ich diese Herausforderung bei diesem tollen Klub jetzt annehmen möchte, da sich die Situation so ergeben hat. Ich bin sicher, dass wir beim FCB gemeinsam einiges erreichen können», sagte er weiter.

Schwierige Aufgaben

Gemeinsam mit Lichtsteiner wird Assistenztrainer Pascal Bader zum FCB stossen. Die Aufgabe für die beiden wird nicht einfach. In der Super League liegen die Basler 10 Punkte hinter Leader Thun nur auf Rang 4.

In der Europa League, in welcher Lichtsteiner am Donnerstag gegen Viktoria Pilsen seine Feuertaufe haben wird, ist das Weiterkommen nur noch mit einem Sieg und Schützenhilfe möglich. Am Sonntag geht's in der Meisterschaft dann direkt gegen Thun.

Radio SRF 3, Nachmittagsbulletin, 26.01.2026, 16:31 Uhr ; 

