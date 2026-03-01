In der 27. Runde der Super League gewinnt der FC Basel auswärts bei Lausanne-Sport mit 2:1.

Beide FCB-Tore erzielt der 18-jährige Giacomo Koloto (1./68.), der seinen ersten Doppelpack im Profifussball schnürt.

Am späten Nachmittag empfängt GC den FC Lugano und YB den FCZ.

Aus den bisherigen beiden Duellen in dieser Saison mit Lausanne konnte der FCB erst einen Punkt holen, war zudem beim ersten Gastspiel im Stade de la Tuilière im Oktober mit 1:5 untergegangen. Diese maue Bilanz wollten die Basler möglichst schnell aufbessern und legten los wie die Feuerwehr: Keine Minute war gespielt, als Giacomo Koloto eine flache Hereingabe Andrej Bacanins mustergültig zum 1:0 verwertete.

Wer jedoch mit einem FCB-Angriffsfeuerwerk rechnete, wurde enttäuscht. Die Basler zogen sich relativ rasch zurück, überliessen den Gastgebern den Ball und lauerten auf Konter. Dank einem solchen kamen sie auch zur besten Torchance der 1. Halbzeit nach dem Treffer: BVB-Leihgabe Julien Duranville scheiterte aber an Karlo Letica (26.). Die Gastgeber wurden erst in der Schlussminute des 1. Durchgangs gefährlich, Seydou Traoré traf das Tor aus spitzem Winkel aber nicht.

Koloto trifft schon wieder

Zur Pause reagierte Peter Zeidler auf die harmlose erste Halbzeit seines Teams und brachte unter anderem Omar Janneh. Der Winter-Neuzugang brauchte nicht lange, um seine Spuren in dieser Partie zu hinterlassen: In der 55. Minute landete ein abgefälschter Schuss Olivier Custodios in seinen Füssen. Aus dem Stand bezwang er Marwin Hitz von der Strafraumgrenze in der nahen Ecke.

Es folgte eine ausgeglichene Phase, in der Torszenen rar waren. Die nächste nennenswerte Chance der Partie (68.) resultierte gleich wieder in einem Tor. Wieder traf Koloto, Ibrahim Salah hatte den 18-Jährigen lanciert. Alleine vor Letica stellte Koloto seine Kaltschnäuzigkeit unter Beweis und wuchtete den Ball ins weite Eck zum 2:1. Erstmals erzielte der ehemalige FCZ-Junior zwei Treffer in einem Profispiel.

Shaqiri von der Bank, Omeragic feiert Debüt

Unmittelbar nach Kolotos 2:1, das erst nach VAR-Überprüfung anerkannt wurde, kam der FCB-Captain ins Spiel. Xherdan Shaqiri hatte 70 Minuten lang auf der Bank schmoren müssen, konnte in den restlichen 20 Minuten keine Akzente mehr setzen. Auch von den Gastgebern kam in der Schlussphase wenig – so blieb es beim 2:1 für die Gäste.

Nach dem bitteren Ausscheiden in der Conference League müssen die Waadtländer einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Anders die Gemütslage beim FCB: Die «Bebbi» feierten den erst 2. Sieg unter Trainer Stephan Lichtsteiner. Zudem kam Innenverteidiger Becir Omeragic zu seinem FCB-Debüt.

So geht es weiter

Es steht eine englische Woche an in der Super League: Lausanne gastiert am Mittwoch beim FC Zürich (live bei SRF) und empfängt am Sonntag die Grasshoppers. Der FCB spielt am Donnerstag zu Hause gegen GC und trifft am Sonntag auswärts auf den FC St. Gallen.

Super League