Basel bestreitet gegen St. Gallen ein kapitales zweitletztes Meisterschaftsspiel und muss auch bei einem Erfolg hoffen.

Legende: Wirken etwas ratlos Albian Ajeti und Xherdan Shaqiri nach der Niederlage in Bern. Freshfocus/Zamir Loshi

Erst zum 2. Mal in 25 Jahren könnte es passieren: Basel droht die europäischen Plätze in dieser Super-League-Saison zu verpassen.

Mit 3 Niederlagen aus den letzten 4 Liga-Spielen sind die «Bebbi» auf der Zielgeraden eingebrochen und Platz 4 ist praktisch ausser Reichweite gerückt. Dieser Rang würde für die Qualifikation zur Conference League berechtigen, sollte St. Gallen den Cupfinal (24.5.) gegen das unterklassige Stade-Lausanne-Ouchy gewinnen.

Punkte und Torverhältnis sprechen für Sion

Ebendiese Ostschweizer könnten dem FCB aber schon am Donnerstag in die Suppe spucken – dann nämlich, wenn sie die Basler im Spiel der Championship Group nicht gewinnen lassen. Der FCB benötigt 6 Punkte aus den letzten beiden Partien und müsste dann hoffen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das Spiel der Championship Group zwischen Basel und St. Gallen können Sie am Auffahrtsdonnerstag ab 16:10 Uhr live auf SRF zwei und im Stream mitverfolgen. Anpfiff ist um 16:30 Uhr.

Tabellennachbar Sion auf dem erwähnten Platz 4 hat 5 Punkte Vorsprung und das deutlich bessere Torverhältnis – und könnte diese Rangierung mit einem Punktgewinn am Donnerstag zu Hause gegen Lugano sichern.

Basel muss dann am letzten Spieltag am Sonntag im Tessin ran, Sion ist im Wankdorf gegen YB gefordert.

Aus Basler Sicht bedarf es «eines kleinen Wunders», wie es Trainer Stephan Lichtsteiner nach der 0:3-Pleite gegen YB ausdrückte.

FCSG und die «Joggeli»-Hürde

Sollte der FCB die europäischen Plätze verpassen, würden ihm Millionen entgehen. Allerdings sind die Honigtöpfe in der Conference League sowieso deutlich kleiner als jene in der Europa League, wo die Basler in dieser Spielzeit vertreten waren.

Nicht ohne Sorgen unterwegs ist der FCB auch in der Personalabteilung: Noch immer werden eine neue Nummer 1 im Tor und ein neuer Sportchef gesucht, als Nachfolger von Marwin Hitz und Daniel Stucki.

Mut ziehen dürfte Basel für den Donnerstag aus dem zuletzt durchwachsenen Abschneiden der St. Galler im St. Jakob-Park: Seit 7 Spielen wartet der FCSG auf einen Sieg.

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