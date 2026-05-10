YB feiert in der drittletzten Super-League-Runde einen 3:0-Prestigesieg gegen den FCB und klaut dem Gegner damit wichtige Punkte.

Dominik Pech, Darian Males und Christian Fassnacht erzielen die Tore im Wankdorf.

In den weiteren Sonntagsspielen gewinnt St. Gallen in Lugano, Meister Thun verliert beim FC Sion.

Sekunden nach dem Start zur 2. Hälfte zischte ein Kopfball von Chris Bedia gefährlich über das FCB-Tor. Die Devise bei YB schien klar: Der 1. Super-League-Sieg seit Mitte März soll an diesem Sonntagnachmittag bewerkstelligt werden. Und tatsächlich dauerte es nur wenige Minuten, bis YB das vorentscheidende 1:0 erzielte.

Darian Males legte nach einer etwas zu langen Flanke im Strafraum stark zurück auf den heranrauschenden Dominik Pech, der die Kugel mit einem Flachschuss im rechten unteren Eck versorgte. Es war das erste Tor im YB-Dress für den 19-jährigen Tschechen, Mirko Salvi im FCB-Tor war chancenlos.

Kein schneller Ausgleich

Quasi im Gegenzug verpasste Giacomo Koloto den schnellen 1:1-Ausgleich wegen einer starken Reaktion von Marvin Keller. Der YB-Goalie zeigte gegen den Flachschuss eine starke Parade. Auch in der 82. Minute konnte sich der 23-Jährige noch einmal auszeichnen, beim Versuch von Koba Koindredi war er erneut blitzschnell unten.

Dazwischen hatte Ex-Basler Males für YB zum 2:0 getroffen. Der Vorlagengeber des 1:0 war im Strafraum ungedeckt und schlenzte perfekt an allen vorbei ins Netz (74.). Die Führung für die Berner war auch in dieser Höhe verdient, bereits in der 1. Halbzeit hatten sie die besseren Möglichkeiten gehabt. Den Schlusspunkt setzte Christian Fassnacht in der Nachspielzeit mit einem satten Abschluss zum 3:0.

Basel verpasst wohl Europa

Neben dem Sieg gab es für YB am Sonntagnachmittag noch eine weitere gute Nachricht. Jaouen Hadjam kam zu seinem ersten Startelfeinsatz seit Mitte Dezember und zeigte eine aktive Partie mit einigen offensiven Akzenten. Auf Seiten des FCB kam Xherdan Shaqiri für die Schlussphase in die Partie, blieb aber unauffällig.

Dass YB in der kommenden Saison nicht international spielen wird, ist bereits seit dem letzten Wochenende klar. Nach dieser Niederlage sieht es auch für das Team von Stephan Lichtsteiner äusserst schlecht aus. Nur wenn St. Gallen den Cup gewinnt, berechtigt auch der 4. Rang zur Conference-League-Qualifikation. Das Problem: Bei noch zwei ausstehenden Partien liegt der FCB 5 Punkte hinter Sion auf dem 5. Platz.

So geht's weiter

Basel empfängt am Donnerstag den FC St. Gallen zum SRF-Livespiel (16:30 Uhr). YB spielt zeitgleich das Derby bei Meister Thun. In der letzten Runde empfängt YB dann Sion, Basel gastiert im Tessin beim FC Lugano.

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