Der Einstand von Stephan Lichtsteiner beim FC Basel ist missglückt. Innert einer Woche setzte es gleich drei Nackenschläge ab: Auf das Ausscheiden in der Europa League folgten die Niederlagen gegen Leader Thun in der Super League und im Cup gegen St. Gallen.

«Im Nachhinein ist man immer schlauer. Manchmal hat ein Trainerwechsel gleich einen positiven Effekt. Das haben wir uns erhofft», gab Sportdirektor Daniel Stucki im Interview bei SRF zu. Trotzdem wollte er Lichtsteiner, der nach dem 4:3 gegen Zürich und der Entlassung Ludovic Magnins ins kalte Wasser geworfen wurde, keinen Vorwurf machen. «Er macht einen guten Job. Wir haben noch andere Pläne mit ihm, die über diese drei Spiele hinausgehen.»

Meisterschaft als letzte Hoffnung

Nach dem Double in der letzten Saison wollte man beim FCB eigentlich in die Champions League und in den nationalen Wettbewerben erneut eine gewichtige Rolle spielen. Was bleibt, ist die Meisterschaft, wobei die Titelverteidigung angesichts von 13 Punkten Rückstand auf Thun wenig realistisch scheint.

Zwar gibt man sich am Rheinknie kämpferisch. Solange rechnerisch noch nichts verloren sei, gebe man nicht auf, meinte Xherdan Shaqiri nach dem späten 1:2 in St. Gallen. In die gleiche Kerbe schlug Stucki: «In der Meisterschaft sind wir noch drin, auch wenn der Abstand sehr gross ist und es schwierig wird. Am Schluss wird abgerechnet.»

Neue Spieler müssen her

Nicht verhehlen wollte der Sportdirektor, dass sich die Prioritäten bei seiner Arbeit nun etwas verschoben haben – auch, was das Transferwesen betrifft. Nach den Abgängen von Philip Otele und Jonas Adjetey ist man zwar zum Handeln gezwungen – besonders in der Innenverteidigung hat sich ein Loch aufgetan.

Bei allfälligen Verpflichtungen gelte es aber, bereits die kommende Saison in den Fokus zu nehmen. «Wir müssen schon etwas anders planen und uns eher langfristig ausrichten. Wenn wir noch auf drei Hochzeiten tanzen würden, hätten wir uns vielleicht eher kurzfristig verstärkt. Jetzt müssen wir das neu beurteilen. Da gibt es nun verschiedenste Überlegungen.»

Lichtsteiner bleibt aufgrund des eng getakteten Kalenders weiterhin wenig Zeit, seine Ideen zu implementieren. Es steht schon die nächste englische Woche mit den Spielen gegen Zürich, Sion und Lugano an.

Resultate