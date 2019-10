Der FC Zürich gewinnt den Klassiker gegen den FC Basel in der 12. Runde der Super League mit 3:2.

Blaz Kramer schiesst mit seinem ersten Tor in blau-weiss den FCZ zum Sieg.

Dem FCB unterlaufen bei den Gegentoren unnötige Fehler.

YB siegt gegen Thun und übernimmt die Tabellenführung von Basel, St. Gallen kommt dank einem Sieg in Lugano nahe an die «Bebbi» heran.

Die beste Zürcher Saisonleistung traf beim Klassiker der 12. Super-League-Runde auf die wohl schlechteste Performance des FC Basel. 3 Tore konnte der FCZ in dieser Saison noch nie erzielen – 3 Gegentreffer erhielt der FCB in dieser Spielzeit noch nie. Während die Zürcher spielfreudig wirkten, begingen die Basler besonders in der Defensive haarsträubende Fehler. So auch bei den Gegentreffern 1 und 3:

19. Minute: Samuele Campo drischt den Ball ohne Ziel hoch in die Mitte, wo Zürichs Aiyegun Tosin startet, am hüftsteifen Emil Bergström vorbeizieht und das 1:1 erzielt.

61. Minute: Raoul Petretta spielt einen haarsträubenden Fehlpass in die Mitte. Profiteur ist letztlich Blaz Kramer, der mit seinem ersten FCZ-Tor den Siegtreffer erzielt.

Tosin spielt gross auf – Basels Waffen reichen nicht

Dazwischen hatte Tosin bereits beim 2:1 für Zürich sein Können unter Beweis gestellt. Einen hohen Ball pflückte er mit der Brust herunter, tunnelte Fabian Frei, liess auch Valentin Stocker aussteigen und lieferte dann die Vorlage für Marco Schönbächler.

Dass Basel in Zürich leer ausging, lag wenig an der Offensivleistung. Die Tore der Basler zeigen, dass man am Rheinknie eigentlich wusste, wie der FCZ zu knacken gewesen war.

Da wäre das 1:0 per Penalty von Campo. Der offensive Mittelfeldspieler traf im 4. Spiel gegen die Zürcher in Folge, ist also ein wahrer FCZ-Schreck. Oder das 2:2 durch Eray Cömert. Nach einem Freistoss von Frei legte Bergström per Kopf in die Mitte, wo Cömert zum 6. Basler Kopfballtor der Saison (Bestwert) einnickte. Bereits beim Duell in der 8. Runde (4:0 für Basel) war der FCZ in der Luft verwundbar. Doch die Fehler kosteten Basel die Tabellenführung.

Magnin sieht trotz Sieg Rot

Eine kuriose Szene ereignete sich zum Schluss der Partie. FCZ-Trainer Ludovic Magnin erhielt trotz Sieg als erster Trainer in der Super League eine rote Karte. Er war mit einer Entscheidung der Schiedsrichter nicht einverstanden und reklamierte dann nach dem Schlusspfiff derart heftig, dass Schiedsrichter Urs Schnyder ihn vom Platz stellte.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 27.10.2019, 18:00 Uhr