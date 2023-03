Der FC Basel und der FC St. Gallen trennen sich in der 24. Runde der Super League im St. Jakob-Park 1:1.

Emmanuel Latte Lath (52.) und Andi Zeqiri (82.) erzielen die Treffer.

Für Diskussionen sorgt ein nicht gegebenes Tor in der 36. Minute durch Zeki Amdouni.

Die weiteren Sonntagsspiele: Luzern ist bei Servette erfolgreich, GC schlägt Winterthur zuhause.

Zum Schluss gingen die Emotionen nochmals hoch im St. Jakob-Park. Beim Stand von 1:1 brachte der äusserst auffällige Riccardo Calafiori den Ball zur Mitte, Jean-Kévin Augustin verpasste dort nur knapp den Lucky-Punch. Auf der anderen Seite hätte Joker Willem Geubbels in der Nachspielzeit frei vor Marwin Hitz den Sieg sichern können, scheiterte aber am FCB-Goalie.

So blieb es beim 1:1, das beiden Teams in der Tabelle nicht den erhofften Sprung nach vorne bringt. St. Gallen hätte mit einem Sieg Platz 2 einnehmen können, Basel wäre bis auf 2 Punkte an den zur Champions-League-Quali berechtigten Rang herangekommen.

Was wäre, wenn?

Der FCB hatte mit einem Schiedsrichterentscheid zu hadern gehabt. In der 36. Minute waren die «Bebbi» vermeintlich in Führung gegangen. Zeki Amdouni hatte nach einem Dribbling und Doppelpass mit Andi Zeqiri auf abgebrühte Art getroffen.

Vorangegangen sei gemäss VAR aber ein Foul von Andy Diouf an Grégory Karlen. Schiedsrichter Fedayi San war bei dieser Szene eigentlich sehr gut positioniert und entschied auf weiterspielen. Und darüber, ob es sich hierbei um eine klare Fehlentscheidung handelte, was für einen VAR-Eingriff zwingend ist, kann man ebenfalls streiten.

Schliessen 01:39 Video Darf der VAR eingreifen? Ist es Foul? Dem FCB wird ein Tor aberkannt Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 39 Sekunden. 01:10 Video So diskutieren die SRF-Exponenten Ruefer und Ledergerber die VAR-Szene Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Das FCB-Tor wurde aberkannt – wie hätten Sie entschieden? Korrekt, der VAR hat zurecht eingegriffen und Diouf hat Karlen gefoult. Korrekt, der VAR hat zurecht eingegriffen und Diouf hat Karlen gefoult. % Der VAR greift zwar zurecht ein, es ist allerdings kein Foul von Diouf. Der VAR greift zwar zurecht ein, es ist allerdings kein Foul von Diouf. % Der VAR hätte nicht eingreifen dürfen, da es sich nicht um einen klaren Fehlentscheid handelt. Der VAR hätte nicht eingreifen dürfen, da es sich nicht um einen klaren Fehlentscheid handelt. % Abstimmen Abstimmen Vielen Dank für Ihre Teilnahme. Die Ergebnisse wurden gerundet und ergeben nicht zwingend 100%.

FCB gehört die 1., FCSG die 2. Hälfte

Besonders im ersten Durchgang hätte der FCB mehr herausholen müssen. Durch Dan Ndoye und Zeqiri kam er zu guten Gelegenheiten, letzterer traf sogar den Pfosten. Weiter war eine Intervention von Albert Vallci an Ndoye im Strafraum (wohl zurecht) nicht von San geahndet worden. Aber auch die Gäste hatten ihre Umschaltmomente. Julian von Moos vergab eine Grosschance, Karlen wurde in extremis von Andy Pelmard abgegrätscht.

Schliessen 00:28 Video Ndoye fällt im Strafraum – Sans Pfeife bleibt stumm Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 28 Sekunden. 00:47 Video Ballverlust Lopez, Steilpass Von Moos, Tor Latte Lath Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 47 Sekunden. 00:51 Video Vallci unterläuft einen Ball Calafioris, Zeqiri trifft per Lob Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 51 Sekunden.

In der 2. Hälfte war der FCSG die bessere Mannschaft – und ging in der 52. Minute folgerichtig in Führung. FCB-Aussenverteidiger Sergio Lopez leistete sich einen haarsträubenden Fehlpass, Von Moos schaltete blitzschnell um und Emmanuel Latte Lath lief auf und davon zum 1:0.

Der FCB schlug nach einem weiten Ball von Calafiori zurück. In der 82. Minute unterlief Vallci diesen, was Zeqiri die Möglichkeit eröffnete, mit einem Lob über Lawrence Ati Zigi auszugleichen. Nach dem Schlusspfiff machte St. Gallen leicht den zufriedeneren Eindruck – dies vielleicht aber nur, weil der in der 72. Minute ein- und in der 90. Minute wieder ausgewechselte Hugo Novoa den Basler Schnitt diesbezüglich stark runterzog.

Schliessen 01:53 Video Zeidler: «Es wäre der grosse Sieg gewesen, den wir seit längerem anstreben» Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 53 Sekunden. 00:36 Video Vogel: «Ganz klar 2 verlorene Punkte» Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 36 Sekunden. 01:07 Video Von Moos: «Haben in der 2. Halbzeit besser, in der 1. schlechter gespielt» Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 7 Sekunden. 00:34 Video Kade: «Ganz gut, einen Punkt mitzunehmen» Aus Sport-Clip vom 12.03.2023. abspielen. Laufzeit 34 Sekunden.

So geht's weiter

Basel spielt unter der Woche international: Am Donnerstag steht das Rückspiel im Conference-League-Achtelfinal bei Slovan Bratislava an. Danach steht am Sonntag in der Liga eine Reise zum Liga-Krösus YB an. Am selben Tag spielt auch St. Gallen wieder, nämlich erneut auswärts gegen Winterthur.