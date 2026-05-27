Doch kein Umbruch beim FC St. Gallen: Präsident Matthias Hüppi bleibt im Amt, genauso wie die vier ursprünglich vor dem Aus stehenden Verwaltungsräte.

Dafür ziehen sich vier Grossaktionäre zurück, darunter Patrick Thoma, der auch nicht mehr Teil des Verwaltungsrats ist.

Zuvor hatte Ex-Regierungsrat Stefan Kölliker verkündet, er werde Hüppi bei den Ostschweizern beerben.

Das kurz nach dem St. Galler Cupsieg vom Sonntag angelaufene Führungschaos beim Klub ist vorerst durch. An einer Medienkonferenz vom Mittwoch sorgten Präsident Matthias Hüppi sowie die Aktionäre Philipp Bienz und Reto Preisig für Klarheit. Der 68-jährige Hüppi bleibt im Amt. Ebenso werden auch die Verwaltungsräte Peter Germann, Patrick Gründler, Christoph Hammer und Benedikt Würth ihre Ämter weiterhin bekleiden.

«Wir gehen in dieser Besetzung in die Zukunft», bestätigte Hüppi die mit den Aktionären gefundene Lösung. «Ich mache mich sicher nicht vom Acker.» Seine Kollegen hätten ihre Rücktritte widerrufen. Nicht mehr Teil des Verwaltungsrats ist Patrick Thoma – also jenes Mitglied, das als Grossaktionär erst seit Herbst Einsitz im Gremium hatte.

Änderungen gibt es auch im FCSG-Aktionariat. Dieses schrumpft von 10 auf 6 Aktionäre. Thoma tritt seine Anteile an der FC St. Gallen Event AG ab, die weiteren Grossaktionäre Roland Gutjahr, Martin Jäger und Ernst Eisenhut geben ihre Anteile an die 6 verbliebenen Aktionäre ab und ziehen sich ebenfalls zurück.

Kölliker-Vorhersagen nicht eingetroffen

Am Montag noch hatte der St. Galler Ex-Regierungsrat Stefan Kölliker gegenüber SRF bestätigt, er werde Hüppi als FCSG-Präsident beerben und die vier erwähnten Verwaltungsratsmitglieder würden per Ende Juni zurücktreten. Diese Machtübernahme sei vom Aktionariat so geplant gewesen. Die Ära Hüppi in der Ostschweiz schien zu Ende zu gehen.

Germann, Gründler, Hammer und Würth hätten ersetzt werden sollen, laut verschiedenen Medienberichten wären unter anderem Marwin Hitz, bis vor kurzem Goalie beim FC Basel, sowie Kölliker als Nachfolger vorgesehen gewesen.