St. Gallen schlägt Meister Basel beim ersten Spiel Ludovic Magnins als FCB-Trainer zum Saisonauftakt der Super League mit 2:1.

Die ersten beiden Treffer erzielt Lukas Görtler: Erst trifft er ins eigene Tor (40.), später ins gegnerische (56.).

Luzern gewinnt in Zürich gegen GC, YB empfängt am Abend Servette.

Die 73. Minute lief, als der eingewechselte Kevin Carlos lanciert wurde. Alleine vor FCSG-Torhüter Lukas Watkowiak probierte er, den FCB mit einem Chip erneut in Führung zu bringen. Er scheiterte kläglich und hatte gleich noch mehr Grund, sich zu grämen: Keine 2 Minuten später köpfelte Willem Geubbels eine abgelenkte Flanke in hohem Bogen zum 2:1 ins Netz. Marvin Hitz schaute dem Ball wie versteinert hinterher.

Das 2:1 von Geubbels lähmte den Meister, die Mannschaft von Ludovic Magnin war zu keiner Reaktion mehr fähig. Eine Schlussoffensive blieb aus. Der erste Sieg der «Espen» über Basel nach 2 Jahren war eine gute Viertelstunde später Tatsache. Seine Premiere als FCB-Trainer dürfte sich Magnin anders vorgestellt haben.

Auf los geht's los

Ein Abtasten hatte es gar nicht gegeben, beide hatten in den Startminuten beste Chancen auf die Führung. Erst verpasste Meister Basel, das Skore zu eröffnen: Philip Otele und Nicolas Vouilloz standen sich gegenseitig im Weg, ersterer schob den Ball am Tor vorbei. Nur 2 Minuten später beanspruchten die Basler ihrerseits Glück, respektive das ganze Können ihres Torhüters Hitz. Mirakulös parierte er einen Kopfball von Geubbels.

Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem der FCSG der Führung näher kam:

23. Minute : Geubbels’ Schuss wird abgefälscht und fliegt Richtung Lattenkreuz. Dorthin fliegt auch Marvin Hitz, er verhindert den Einschlag.

: Geubbels’ Schuss wird abgefälscht und fliegt Richtung Lattenkreuz. Dorthin fliegt auch Marvin Hitz, er verhindert den Einschlag. 24. Minute: Den anschliessenden Eckball klären die Basler nur bis zu Hugo Vandermersch. Der Aussenverteidiger knallt den Ball aus 15 Metern mit aller Wucht an den Querbalken.

«Doppeltorschütze» Görtler

Nicolas Vouilloz’ grenzwertiges Einsteigen gegen Vandermersch (32.) weckte den Meister auf, durch Standards von Captain Xherdan Shaqiri näherten sich die Basler dem Tor an – bis zur unverhofften Führung in der 40. Minute: Im Anschluss an einen Shaqiri-Corner schoss Benié Traoré Lukas Görtler ab. Vom Rücken des FCSG-Captains sprang der Ball ins Tor.

Albian Ajeti (49.) hätte die FCB-Führung nach dem Seitenwechsel verdoppeln müssen, Görtler glich sie wenig später (56.) aus und wetzte damit seine Scharte aus der 1. Halbzeit aus: Der FCSG-Captain setzte im Anschluss an einen Corner energisch nach und stocherte den Ball ins Netz.

So geht es weiter

Beide Teams stehen am kommenden Samstag wieder in der Super League im Einsatz. St. Gallen gastiert am frühen Abend in Genf bei Servette, der FC Basel empfängt zum SRF-Livespiel um 20:30 Uhr die Grasshoppers im St. Jakob-Park.

Super League