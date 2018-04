Der beste GC-Torschütze spielt in Schottland

Nur 9 Tore schossen die Grasshoppers im Jahr 2018 – in 12 Spielen. Wenn man zudem berücksichtigt, dass 3 Treffer dabei gegen das damals serbelnde Sion erzielt wurden, dann sieht das Bild noch düsterer aus. Und die Personalentscheide von GC sind umso fragwürdiger, wenn die abgeschobenen Offensivkräfte der «Hoppers» unter die Lupe genommen werden:

Runar Sigurjonsson (St. Gallen): Der Isländer traf beim FCSG in 8 Spielen 3 Mal und gab einen Assist.

Ridge Munsy (Erzgebirge Aue): 3 Treffer und 2 Vorlagen stehen auf dem Konto des schnellen Stürmers.

Und da wäre noch Florian Kamberi. Der Stürmer trumpft seit seiner Ausleihe im Januar in die schottische Premier League gross auf. Bereits beim «Hibs»-Debüt netzte der 23-Jährige ein und traf in der Folge auch gegen die formstarken Teams aus Aberdeen und Kilmarnock.

Und in seinem 8. Einsatz am Dienstag gegen Hamilton erzielte Kamberi gar einen Hattrick. Somit schoss der Schwyzer seit Ende Januar 6 Tore. Und in Niederhasli? – Mit Lucas Andersen und Jeffren haben die treffsichersten «Hoppers» je nur 4 Liga-Tore erzielt.