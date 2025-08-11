Legende: Führt er Servette zurück in die Erfolgsspur? Jocelyn Gourvennec. Imago/Panoramic by PsnewZ

Servettes neuer Trainer heisst Jocelyn Gourvennec.

Der 53-jährige Franzose folgt beim Super-League-Klub auf den vor einer Woche entlassenen Thomas Häberli.

Gourvennec trainierte bis März 2024 den FC Nantes, war seither aber über ein Jahr ohne Job.

Die Tage des Interims-Duos Bojan Dimic und Alexandre Alphonse in Genf sind schon wieder abgelaufen. Eine Woche nach der Entlassung von Trainer Thomas Häberli haben die Servette-Verantwortlichen einen Nachfolger gefunden: Dem 53-jährigen Jocelyn Gourvennec kommt am Lac Léman die Aufgabe zuteil, das Steuer beim SFC herumzureissen.

Der neue Coach von Servette FC leitete schon am Montagmorgen seine erste Trainingseinheit, bevor er am Dienstag der Presse vorgestellt wird.

Viele Klubs – alle in Frankreich

Für Gourvennec ist es die 1. Station ausserhalb von Frankreich überhaupt. Als Spieler lief er zwischen 1989 und 2008 für neun französische Klubs auf. Als Coach betreute er der Reihe nach Guingamp, Bordeaux, wieder Guingamp, Lille und zuletzt Nantes. Dort wurde der Bretone im März 2024 nach nur vier Monaten entlassen und war seither ohne Trainerjob.

Gourvennec übernimmt ein Team, das in der Krise ist

Gourvennec muss in Genf eine stark verunsicherte Mannschaft wieder aufrichten. Servette schied in der CL-Quali aus und steht nach dem 1:3 im Hinspiel am Donnerstag gegen Utrecht auch in der EL-Quali mit dem Rücken zur Wand. In der Super League warten die Genfer nach 3 Spieltagen noch auf den ersten Sieg. Am Sonntag resultierte beim 1:1 daheim gegen die Grasshoppers immerhin der erste Zähler der Schweizer Meisterschaft 2025/26.