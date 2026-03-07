In der 29. Runde der Super League schlägt Servette den FC Zürich 2:1.

Matchwinner für die Genfer ist Junior Kadile, der nach 68 Sekunden und kurz vor Schluss trifft.

Der FCZ enttäuscht ein weiteres Mal und rutscht in der Tabelle hinter Servette auf Rang 10 ab.

Sion und Winterthur trennen sich im Parallelspiel 1:1.

Im Stade de Genève schien es in der Schlussphase, als würde Servette zum 6. Mal in Folge in der Super League unentschieden spielen und damit einen Rekord egalisieren. Doch einer hatte etwas dagegen: In der 88. Minute kam der Ball im Strafraum zu Junior Kadile. Der Franzose fackelte nicht lange, ging direkt in den Abschluss und schlenzte den Ball herrlich zum 2:1 in die weite Ecke.

In der verbleibenden Zeit war der FCZ zu keiner Reaktion mehr fähig. So fuhr Servette nach 7 sieglosen Partien (6 Unentschieden) endlich wieder einmal einen Sieg ein. Gleichzeitig überholten die «Grenat» die Zürcher, welche die 9. Pleite in den letzten 12 Partien kassierten, in der Tabelle. Servette ist neu Neunter, der FCZ Zehnter. Beide Teams dürften die Championship Group verpassen.

Kény trifft vom Punkt

Der Erfolg der Genfer – es ist ihr erster Heimsieg seit Oktober – geht in Ordnung. Sie waren über die ganze Partie gesehen die aktivere Mannschaft. Zürich hatte seine beste Phase nach der Pause, als sich Servette auf der 1:0-Führung auszuruhen begann.

Folgerichtig kam der FCZ zum Ausgleich: Nachdem dem eben erst eingewechselten Gaël Ondoua der Ball von hinten an die Hand geköpfelt worden war, entschied Schiedsrichter Mirel Turkes auf Elfmeter. Philippe Kény verwandelte sicher zum 1:1 (74.).

Der Ausgleich rüttelte Servette noch einmal wach. Plötzlich trat das Heimteam wieder dominant auf und drückte die Gäste in die Defensive. Dieser Aufwand wurde in der 88. Minute durch den schönen Schlenzer Kadiles belohnt.

Kadile trifft schon nach 68 Sekunden

Kadile avancierte mit seinem Siegtreffer zur grossen Figur in den Reihen der Genfer. Denn der Franzose, der erst vor 3 Wochen auf Leihbasis in die Calvinstadt gewechselt war, hatte schon das 1:0 für Servette erzielt.

Dieser Treffer nach lediglich 68 Sekunden stand Kadiles 2. Streich in nichts nach. Nach einem Doppelpass mit Jérémy Guillemenot schlenzte der 23-Jährige das Leder aus praktisch identischer Position ebenfalls unhaltbar in die rechte Ecke. Es waren im 4. Super-League-Spiel seiner Karriere die Tore 1 und 2 für Kadile.

So geht es weiter

In der 30. Runde empfängt der FCZ am kommenden Samstag im Letzigrund den FC Sion. Einen Tag später gastiert Servette in Basel.

Resultate