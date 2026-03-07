Sion und Winterthur trennen sich am 29. Spieltag der Super League mit 1:1.

Andrin Hunziker bringt die Gäste früh in Führung, Winsley Boteli gleicht in der 66. Minute aus.

In den anderen Samstagsspielen feiert Servette gegen den FCZ einen späten Sieg und Lugano empfängt Luzern im SRF-Livespiel.

Als Winterthur-Fan dürfte man im Tourbillon auf ein Déjà-vu gehofft haben. Vor einem Jahr kam es nämlich bei fast identischer Ausgangslage (GC lag 7 Punkte vor Winterthur auf dem Barrage-Platz) zum selben Duell. Damals jubelte Schlusslicht Winterthur am 30. Spieltag dank einem Tor in der 94. Minute über einen 2:1-Sieg in Sitten und startete die erfolgreiche Aufholjagd mit der Krönung Ligaerhalt.

Und beinahe hätte sich das Szenario wiederholt. Erneut kamen die Eulachstädter in der Nachspielzeit beim Stand von 1:1 zu hochkarätigen Chancen auf den Sieg. Luca Zuffi zirkelte einen Freistoss über die Mauer. Anthony Racioppi im Sion-Tor reagierte aber stark und konnte den Ball übers Tor lenken.

Bei der anschliessenden Ecke kamen die Joker Francis Momoh und Bafode Dansoko zu Abschlüssen aus bester Position. Die Sion-Verteidiger warfen sich aber in die Schüsse und konnten sie erfolgreich blocken. So blieb das Team von Patrick Rahmen am Ende aber zum 8. Mal in Folge sieglos und liegt 8 Punkte hinter GC weiter abgeschlagen am Tabellenende.

Traumstart für Winterthur

Bereits nach 4 Minuten waren die Gäste in Führung gegangen. Bei einer einstudierten Eckball-Variante lief sich Topskorer Andrin Hunziker frei und wuchtete die Hereingabe von Nishan Burkart sehenswert zum 1:0 in die Maschen. Eine Viertelstunde später doppelte das Schlusslicht beinahe mit derselben Variante nach. Diesmal konnte Racioppi im Sion-Tor den Abschluss von Hunziker aber parieren.

In der 24. Minute war es dann Burkart selbst, der zur grossen Chance aufs 2:0 kam. Nach einem Zuspiel von Fabian Rohner konnte der 26-Jährige alleine auf Racioppi losziehen und er chippte den Ball über den Goalie hinweg, allerdings auch knapp über die Latte. Von da an steigerte sich das Heimteam kontinuierlich.

Sion verpasst Wende

In der 66. Minute erzielte Joker Winsley Boteli schliesslich den verdienten Ausgleich. Der 5 Minuten zuvor eingewechselte Nachwuchs-Internationale traf nach starker Vorarbeit von Benjamin Kololli zum 1:1. Nur 3 Minuten später blieb den Sittenern der Jubel dann im Hals stecken. Kreshnik Hajrizi stieg nach einem Eckball am höchsten und köpfelte den Ball aufs Tor. Burkart konnte auf der Linie in extremis für den geschlagenen Goalie Stefanos Kapino klären.

Nur wenig später war es dann der Schlussmann selbst, der die erstmalige Walliser Führung verhindern konnte. Und beim Nachschuss hatte der Grieche Glück, dass Boteli im Abseits und ihm vor der Nase stand, sodass das vermeintliche 2:1 durch Kololli nicht zählte. In der 1. Halbzeit war Kapino noch ein Lapsus unterlaufen, als er den Ball 2 Mal in die Hände nahm und so einen indirekten Freistoss im Strafraum verursachte.

Die Sittener Führung schien nach dem Ausgleich nur eine Frage der Zeit, doch kurz vor Schluss bremste Verteidiger Jan Kronig sein Team aus. Er flog nach einem Foul gegen Théo Golliard mit Gelb-Rot vom Platz und ermöglichte den Gästen die eingangs beschriebene Freistoss-Situation.

So geht's weiter

Nach der englischen Woche erhalten die beiden Teams etwas Erholungszeit. Sion gastiert am nächsten Samstag beim FCZ im Letzigrund. Winterthur will am Sonntag in Luzern seine Sieglos-Serie von 8 Partien beenden.

Super League