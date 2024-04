Die Grasshoppers unterliegen Lausanne-Sport in der 29. Runde der Super League im Letzigrund mit 0:1.

Den entscheidenden Treffer erzielt Verteidiger Berkay Dabanli bereits in der 15. Minute nach einem Eckball.

In den weiteren Partien am Ostermontag holt Yverdon gegen YB ein 0:0, St. Gallen und Luzern spielen 1:1.

Nach gut einer Stunde Spielzeit schienen die Grasshoppers plötzlich zu merken, was in der Partie gegen Lausanne-Sport auf dem Spiel stand. Das Heimteam übernahm das Spieldiktat und schnürte die Gäste in deren Strafraum ein. In der entscheidenden Zone fehlte allerdings die letzte Genauigkeit. Immer wieder blieben die Zürcher mit ihren Vorstössen in der Lausanne-Abwehr hängen.

Sinnbildlich für die GC-Offensivschwäche war auch, dass die besten Möglichkeiten in der Druckphase mit Joshua Laws von einem Verteidiger herausgespielt wurden. Der Australier sah jedoch seinen Schuss abgelenkt, bzw. seine Hereingabe geblockt.

Stürmer Bradley Fink agierte einmal mehr glücklos. Kurz vor der Pause kam er im Strafraum frei zum Abschluss, scheiterte jedoch mit einem unplatzierten Versuch an Goalie Karlo Letica. Und in der Nachspielzeit des 2. Durchgangs köpfelte er am Tor vorbei.

Dabanli trifft

Für Lausanne-Sport reichte deshalb ein Treffer, um die Heimreise mit 3 Punkten im Gepäck antreten zu können. Nach einer Viertelstunde hatte Innenverteidiger Berkay Dabanli die Gäste mit einem wuchtigen Kopfball nach einem Eckball in Führung gebracht.

Der Sieg war aber keineswegs gestohlen. Die Lausanner blieben in der 1. Halbzeit und auch gegen Ende der Partie, als die GC-Druckphase wieder abgeflacht war, das aktivere und bessere Team. Brighton Labeau fand in Justin Hammel seinen Meister (30.), auch Donat Rrudhani brachte die Zürcher Verteidigung mit seinen Vorstössen immer wieder ins Schwitzen.

Lausanne verschafft sich Luft

Mit der Niederlage verbleiben die Grasshoppers auf dem Barrage-Platz, der Rückstand nach vorne beträgt 3 (auf Basel) bzw. 4 (auf Yverdon) Punkte. Lausanne hingegen macht einen grossen Sprung nach vorne und belegt neu Rang 8.

Die Teilnahme an der «Relegation Group» ist für die Grasshoppers zwar noch nicht ganz definitiv, aber wohl kaum mehr zu verhindern. Die Form stimmt überhaupt nicht – seit dem 17. Februar ist der Rekordmeister ohne Sieg.

So geht's weiter

Bereits unter der Woche geht's mit Super-League-Fussball weiter. GC ist am Donnerstagabend im Wankdorf bei YB zu Gast, Lausanne empfängt ebenfalls am Donnerstag den FC St. Gallen.