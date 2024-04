In der 29. Runde der Super League trennen sich Yverdon und YB nach einem müden Kick torlos.

Torszenen waren absolute Mangelware, das Torschussverhältnis von 1:2 spricht Bände, das 0:0 war das logische Resultat.

Am späteren Sonntagnachmittag empfängt GC Lausanne-Sport zum «Barrageduell», Luzern gastiert in St. Gallen.

Tief in der Nachspielzeit lief Joel Mvuka plötzlich alleine auf Yverdon-Schlussmann Paul Bernardoni zu. Doch der junge Norweger war offensichtlich etwas gar nervös, legte sich den Ball viel zu weit vor und so wurde dieser zur leichten Beute für Bernardoni. Es war eine sinnbildliche Aktion für diese Partie.

Legende: Umkämpfte Partie in Yverdon Dario del Fabro und Cédric Itten duellieren sich um den Ball. Freshfocus/Claudio de Captani

Servettes Steilpass nicht verwertet

Die Berner Young Boys waren mit der Aussicht auf einen 3-Punkte-Vorsprung an der Spitze in die Partie gestartet, denn Servette hatte am Samstagabend mit 0:1 bei Winterthur gepatzt. Doch für den erwähnten Vorsprung hätten die Berner einen Sieg in Yverdon benötigt, die Tabellenspitze war ihnen auf sicher. Nun beträgt ihr Vorsprung auf die Genfer ein mickriges Pünktchen.

YB ging das Spiel nicht wie ein Spitzenreiter an, war träge und begnügte sich mit dem mehrheitlichen Ballbesitz. Schüsse auf das Tor gab es während den ganzen ersten 45 Minuten auf beiden Seiten keinen einzigen. Das Nennenswerteste aus dem ersten Durchgang war Fabian Lustenbergers verletzungsbedingte Auswechslung. Der YB-Captain, der Ende Saison seine Karriere beendet, hielt sich dabei am Oberschenkel.

Kleine Aufreger in der 2. Halbzeit

Im Gegensatz zur äusserst mageren Kost vor der Pause gab es im zweiten Durchgang wenigstens einige Torszenen, allerdings noch immer im bescheidenen Rahmen. Ittens Kopfball nach dem Seitenwechsel (51.) war der allererste Torschuss der Partie. Gefährlicher wurde es für Bernardonis Tor nach einer Blum-Flanke, als Christian Marques beinahe seinen eigenen Torwart bezwang (57.).

Auf der anderen Seite hatte Kevin Carlos die Führung für die Gastgeber auf dem Fuss. Er wurde, alleine vor dem leeren Tor, noch entscheidend von Lukas Lakomy gestört, sodass er aus wenigen Metern das Tor nicht traf. Auch in der Folge wurde es vor den Toren nicht mehr wirklich gefährlich, YBs Schlussoffensive verkam zu einem lauen Lüftchen.

Debütanten bei YB

Etwas Kleines gab es auf Berner Seite zu feiern – zumindest für zwei Spieler: Sowohl Anel Husic, als auch Sadin Crnovrsanin kamen zu ihrem Debüt für YB. Husic kam im Winter von Lausanne-Sport und stand in Yverdon erstmals in der Liga in der Startelf, Crnovrsanin aus der YB-Jugend wurde für den verletzten Lustenberger eingewechselt. Die beiden Innenverteidiger halfen David von Ballmoos seinen Kasten sauber zu halten.

Schliessen 02:58 Video Mangiarratti: «Niemand kommt gerne hierher» Aus Sport-Clip vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 58 Sekunden. 02:16 Video Magnin: «In der Offensive müssen wir zulegen» Aus Sport-Clip vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 16 Sekunden. 00:56 Video Cespedes: «Unsere Priorität war es, hinten sicher zu stehen» (frz.) Aus Sport-Clip vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden. 01:32 Video Von Ballmoos: «Es war zu wenig – ganz einfach» Aus Sport-Clip vom 01.04.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 32 Sekunden.

Englische Woche

Bereits unter der Woche rollt der Ball in der Super League wieder. Sowohl Yverdon als auch YB spielen am Donnerstag wieder. Die Berner empfangen dann die Grasshoppers im Wankdorf, Yverdon gastiert in Luzern.