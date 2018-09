Legende: Video Luzern holt in letzter Sekunde 3 Punkte abspielen. Laufzeit 04:55 Minuten.

Luzern holt in letzter Sekunde 3 Punkte

Pascal Schürpf sichert dem FC Luzern in der 4. Minute der Nachspielzeit den 2:1-Sieg über GC.

Die Zürcher verteidigen die frühe Führung durch Raphael Holzhauser lange, das Defensivbollwerk bricht aber in den letzten 10 Minuten ein.

Der FC Basel gibt im Heimspiel gegen Thun beim 1:1 Punkte ab, St. Gallen gewinnt in Neuenburg gegen Xamax mit 3:2.

Ein Prachtsschuss unter die Latte liess die Luzerner Fans spät gleich doppelt jubeln: Einerseits, weil das Tor den 3. Saisonsieg brachte, andererseits, weil mit Schürpf der Stürmer traf, der mit seiner Vertragsverlängerung unter der Woche ein Bekenntnis zum Verein abgegeben hatte.

Die Zentralschweizer wurden so doch noch für eine engagierte Leistung belohnt, die lange kein zählbares Resultat einbrachte. Nachdem Eleke nach einem Abwehrfehler von GC-Verteidiger Nathan in der 84. Minute zum Ausgleich eingeschossen hatte, brach jedoch der Damm.

Holzhauser bringt GC früh in Führung

In den Minuten danach erinnerte der Auftritt von René Weilers Team wieder an die starke Druckphase nach der frühen GC-Führung Raphael Holzhausers, der von einem feinen Pass Nabil Bahouis in die Tiefe profitiert hatte (4.).

GC kam in der 13. Minute etwa um einen Penalty herum, als Lavanchy im eigenen Strafraum mit der Hand zum Ball ging. Gvilia und Schulz hatten zuvor bereits für erhebliche Unruhe in der Zürcher Hintermannschaft gesorgt.

Salvi rettet mehrmals

Trotz der spielerischen Überlegenheit war mit Mirko Salvi auch der Luzerner Goalie einer der Schlüsselfiguren in dieser abwechslungs- und chancenreichen Partie. Der 24-Jährige, zu Beginn der Saison von GC in die Zentralschweiz ausgeliehen, glänzte besonders in 2 Szenen:

In der 25. Minute lenkte er einen Flachschuss Bahouis gerade noch um den Pfosten.

In der 44. Minute klärte er gegen den einschussbereiten Aymeric Pinga mit einem starken Reflex.

Dass GC den Schwung des ersten Saisonsieges vor einer Woche nicht richtig mitnehmen konnte, lag aber auch an der zunehmenden Passivität der Zürcher in der 2. Halbzeit. Zwar hatten Nedim Bajrami und der eingewechselte Robin Kamber weitere Chancen, ihre Distanzschüsse resultierten aber aus wenigen Entlastungsangriffen.

Während Luzern mit 9 Punkten zu Basel aufschliesst und neu Tabellenvierter ist, bleibt GC zusammen mit Xamax am Schluss des Klassements kleben.

Sendebezug: SRF zwei, Super League Goool, 2.9.18, 18:00 Uhr