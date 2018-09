Der FC Basel gewinnt zu Hause gegen den FC Luzern in der 8. Super-League-Runde mit 2:1.

Kevin Bua (33.) und Geoffroy Serey Dié (79.) schiessen die Tore für den FCB. Blessing Eleke kommt per Penalty zum Anschlusstreffer (90.).

Die anderen SL-Partien: YB hat im Stade de Suisse gegen St. Gallen keine Probleme und gewinnt mit 2:0. Xamax kommt gegen Lugano wie die Basler zu einem 2:1 Heimsieg.

Basel glänzte beim Heimauftritt gegen den FC Luzern zwar nicht. Trotzdem fuhr der frühere Serienmeister einen 2:1-Heimsieg ein, was primär auf den hervorragenden Einsatz zurückzuführen war. Dabei mussten die Platzherren am Anfang auch etwas die Nervosität abschütteln.

Luzern weckt die Basler

Die Startphase glich einem von Fehler und Unterbrüchen geprägten Abtasten. Nach gut 20 Minuten kam Luzern durch Otar Kakabadze und Simon Grether zu einer Doppelchance, was die Heimmannschaft zu entfesseln schien.

Legende: Ganz nach dem Motto der Fans Der FCB wachte nach einer Luzerner Chance auf und griff an. Keystone

Die FCB-Angreifer Afimico Pululu, Albian Ajeti und Kevin Bua kamen postwendend ebenfalls zu Torchancen, reüssierten jedoch nicht. Oder im Fall von Bua noch nicht. Denn nach einer halben Stunde trat der Genfer einen Freistoss flach in Richtung weite Ecke, Ricky van Wolfswinkel irritierte Luzern-Torwart Mirko Salvi und schon lag der FCB in Führung.

FCL lässt Grosschancen aus

In der 2. Hälfte vergaben die Luzerner Blessing Eleke und Ruben Vargas Grosschancen. Beide Male hätte der Luzerner Ausgleich fallen müssen. Stattdessen war es Basels Serey Dié, welcher in der 79. Minute mittels Weitschuss sehenswert in den Winkel traf.

Aus der Schlussoffensive der Gäste entsprang noch der 2:1-Anschlusstreffer. Unnötigerweise, da fernab des Balles, stiess Fabian Frei den FCL-Stürmer Tomi Juric im Strafraum zu Boden. Den fälligen Elfmeter verwandelte Eleke souverän.

Ich will heute einfach die 3 Punkte, alles andere ist mir egal.

Dem FC Basel rehabilitierte sich dank diesen Heimsieg für die 1:7-Klatsche vom Sonntag gegen YB. Vollends zu überzeugen wusste «Rotblau» dabei nicht. Sportchef Marco Streller brachte die Basler Absicht vor der Partie jedoch klar zum Ausdruck: «Ich will heute einfach die 3 Punkte, alles andere ist mir egal.»

Sendebezug: SRF zwei, sportaktuell, 26.09.2018, 22:25 Uhr