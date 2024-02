Servettes Höhenflug geht in Bern weiter, Alexis Antunes' Tor reicht Servette zum 1:0-Sieg gegen YB in der 25. Runde der Super League.

YB verliert zum ersten Mal seit März 2022 wieder ein Heimspiel in der Liga, es ist nach dem Ausscheiden in der Europa League der nächste Dämpfer.

In den weiteren Partien am Sonntag besiegt der FC Lugano den FC Zürich zu Hause mit 2:0, Lausanne-Sport und Winterthur trennen sich 1:1.

Am Sonntag um 18:22 Uhr war es erstmals seit dem 19. März 2022 und 34 Ligaheimspielen der Young Boys wieder soweit. Die Berner verliessen den Kunstrasen im Wankdorf als Verlierer. Was zuletzt dem FC Zürich in dessen Meistersaison gelungen war, schaffte nun knapp zwei Jahre später René Weilers Servette.

YB begann die Partie mit viel Ballbesitz, wusste jedoch nicht viel Gescheites damit anzufangen, Servette hatte die gefährlicheren Möglichkeiten. Wobei es die Berner selbst waren, die die Gäste beinahe in Führung brachten. Mohamed Ali Camara lenkte Timothé Cognats Schuss in der 21. Minute an den eigenen Pfosten.

00:26 Video Camara beinahe mit einem Eigentor Aus Sport-Clip vom 25.02.2024. abspielen. Laufzeit 26 Sekunden.

Antunes' goldener Treffer

Ein einziges Tor entschied diesen Spitzenkampf. Cognat konnte einen zweiten Ball in der eigenen Hälfte gewinnen und lancierte einen Konter wie aus dem Lehrbuch. An dessen Ende verwertete Alexis Antunes mit einem wuchtigen Flachschuss von der Strafraumkante.

00:53 Video Antunes bringt Servette in Führung Aus Sport-Clip vom 25.02.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Der Ball zappelte ein weiteres Mal im Netz: In der 55. Minute nickte Meshack Elia eine Flanke von Ebrima Colley ein. Der Kongolese stand jedoch beim Kopfball klar im Abseits. Erst tief in der «YB-Viertelstunde» bäumten sich die Berner nochmals auf und kamen zu einigen Chancen. Servette-Goalie Joel Mall liess jedoch nichts mehr anbrennen.

Servette weiter im Hoch

Servette hatte sich am Donnerstag in der bulgarischen Provinz mit einem 1:0-Sieg gegen Rasgrad Ludogorets für die Achtelfinals der Conference League qualifiziert. Kaum drei Tage später schlugen sie Meister und Leader YB auswärts. Bereits zu Beginn der englischen Woche hatte Servette gegen Lugano gewonnen.

Mit dem Sieg im Direktduell machen die «Grenats» das Meisterrennen wieder spannend. YBs Vorsprung auf die Genfer ist auf nur noch 4 Punkte geschmolzen.

So geht es weiter

Für beide Mannschaften steht das nächste Spiel im Cup unter der Woche an. Servette gastiert am Mittwoch in Delsberg, die Berner treffen am Donnerstag auswärts auf den FC Sion. In der Meisterschaft empfängt Servette am Samstag den FC St. Gallen, YB gastiert am Sonntag beim FC Zürich.

