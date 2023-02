In der 19. Runde der Super League besiegt GC den FC Basel im Letzigrund mit 1:0.

Hayao Kawabe profitiert in der 94. Minute von einem Patzer von Marwin Hitz und schiesst GC aus der Distanz zum Sieg.

Im zweiten Spiel des Abends trifft der FC St. Gallen auf Servette. Ab 20:30 Uhr live bei SRF.

In der Nachspielzeit drückte der FC Basel nochmals auf das GC-Tor. GC-Goalie André Moreira hatte jedoch einen guten Arbeitstag erwischt und parierte alles, was auf sein Tor kam. So auch die Versuche von Andy Diouf und Zeki Amdouni in der ersten Minute der Nachspielzeit. Damit hielt Moreira für GC das durchaus etwas glückliche 0:0 fest.

00:52 Video Moreira hält GC im Spiel Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 52 Sekunden.

Die Angriffsbemühungen von GC hingegen beschränkten sich auf einen langen Ball nach vorne: Dort verunsicherte Renat Dadashov den herauseilenden FCB-Goalie Marwin Hitz, sodass dieser das Spielgerät direkt in die Füsse von Hayao Kawabe bugsierte. Der GC-Topskorer liess sich nicht zweimal bitten, schloss aus grosser Distanz ab und versorgte die Kugel im verwaisten gegnerischen Tor: 1:0 für die Grasshoppers. Mit dem Punkt wären sie wohl zufrieden gewesen, so dürfen sie sich sogar über den überraschenden Sieg freuen.

01:17 Video Hitz patzt, Kawabe vollendet aus der Distanz Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 17 Sekunden.

Wenig Offensivszenen

Drei Tage nach dem spektakulären 5:3-Sieg des FC Basels im Cup über die Grasshoppers war in der Super-League-Partie vom Offensivspektakel lange wenig zu spüren. Zu vorsichtig agierten die beiden Teams in der Defensive, zu ungenau wurden die wenigen Angriffsversuche vorgetragen. Und wenn sich die Teams doch einmal in den gegnerischen Strafraum wagten, wurden die Chancen grosszügig ausgelassen.

So hätten die Gäste kurz nach der Pause gleich zweimal in Führung gehen können. Zuerst scheiterte Anton Kade mit seinem Flachschuss an Moreira, den Nachschuss platzierte Michael Lang zu zentral, sodass der überragende Zürcher Schlussmann erneut seine Hände rechtzeitig hochbrachte.

00:50 Video Basel vergibt die Führung gleich doppelt Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 50 Sekunden.

Pusic als Aktivposten

Neben Goalie Moreira stach bei den Grasshoppers mit Petar Pusic auch ein Offensivspieler hervor. Das GC-Eigengewächs kam zu den besten Chancen für das Heimteam, bekundete in seinen Abschlüssen jedoch kein Glück. Die beste Möglichkeit vergab die Nummer 10 nach 69 Minuten, als sie einen Volley aus wenigen Metern übers Tor setzte.

00:35 Video Pusic verpasst aus wenigen Metern das 1:0 Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 35 Sekunden.

Dank Kawabes spätem 1:0-Siegtreffer feierte GC den zweiten Sieg in dieser Saison über den FC Basel und schafft zudem schnellstmöglich die Revanche für die Cup-Niederlage unter der Woche. Dank den 3 Punkten überholt der Rekordmeister zudem die Basler in der Tabelle und steht neu auf dem 6. Rang.

Schliessen 02:10 Video Contini: «Wir hatten heute sehr einen guten Goalie» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 10 Sekunden. 02:21 Video Lang: «Da ärgere ich mich auch selber» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 21 Sekunden. 01:28 Video Pusic: «Das ist der schönste Sieg, den man im Fussball erleben kann» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 28 Sekunden.

So geht's weiter

Am kommenden Samstag gastieren die Grasshoppers bei Servette (18:00 Uhr). Wenige Stunden später empfängt der FC Basel den FC Sion. Diese Partie können Sie live bei SRF zwei verfolgen.