Die Ostschweizer schlagen Sion zuhause 2:1 und haben neu 6 Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz.

Tranquillo Barnetta erzielt den Siegtreffer in der 80. Minute.

Sion bleibt damit weiter nur einen Punkt vor Platz 9.

YB besiegt Basel, die Partie zwischen Luzern und GC musste abgebrochen werden.

Im zweitletzten Heimspiel seiner Karriere avancierte Tranquillo Barnetta zur ganz grossen Figur. In der 80. Minute traf der Mittelfeldspieler nach einem Freistoss sehenswert in die weite Ecke. Dass dem Tor wohl eine Abseitsposition von Milan Vilotic vorausgegangen war, kümmerte den 33-Jährigen nicht.

St. Gallen brachte den Sieg über die Zeit und kann sich damit wieder nach vorne orientieren. Dank dem Erfolg stiessen die Ostschweizer in der Tabelle auf den 4. Platz vor. Der Vorsprung auf den Barrage-Platz beträgt neu beruhigende 6 Punkte.

Sions verpasste Chancen

Die St. Galler waren eher zurückhaltend in die Partie gestartet. Und die Gastgeber mussten froh sein, dass sie nicht in Rückstand gerieten. So vergaben Roberts Uldrikis und Pajtim Kasami erstklassige Chancen für Sion. Kurz vor der Pause jubelte dann aber der FCSG. Jérémy Guillemenot traf in der Nachspielzeit zum 1:0.

FCSG mit 3 Aluminium-Treffern

Sion reagierte umgehend und kam durch den eingewechselten Adryan kurz nach der Pause zum Ausgleich. In der Folge gaben die Walliser das Spiel aber aus der Hand. St. Gallen erhöhte Druck und Tempo und stand dem Führungstreffer dreimal ganz nah. Musah Nuhu und Dereck Kutesa trafen aber nur die Latte. Barnetta setzte eine hundertprozentige Chance an den Pfosten. Wenig später machte er es mit seinem herrlichen Volleyschuss besser.

Sittener zittern weiter

Für Sion setzte es damit die 4. Niederlage in Folge ab. Auch die Beurlaubung von Trainer Murat Yakin und seinem Staff durch Präsident Christian Constantin half nichts. Der Vorsprung auf den Barrage-Platz bleibt mit einem Punkt minim.

Sendebezug: SRF zwei, Super League - Goool, 12.05.19, 18:00 Uhr