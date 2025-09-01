Olivier Mambwa debütierte mit 16 Jahren in der YB-Startelf. Gegen Lugano legte er gleich Christian Fassnachts 2:1 auf.

Legende: Wird vom Captain gelobt Olivier Mambwa vor seiner Auswechslung in der 61. Minute. Freshfocus/Claudio De Capitani

Manch ein YB-Fan im Wankdorf dürfte sich gefragt haben, wer denn der Spieler mit der Nummer 57 auf dem Matchblatt beim Heimspiel gegen Lugano (3:1) sei. Eine Transfermarkt-Recherche ergibt: Dieser Spieler heisst Olivier Mambwa, ist 16 Jahre jung und der neuntjüngste Super-League-Spieler seit der Ligareform 2003.

Mambwa wurde aber nicht in einem Kehrausspiel für wenige Minuten eingewechselt. Nein, der Schweizer U17-Nationalspieler begann die Partie gegen Lugano als Linksverteidiger. Wenige Stunden vor dem Spiel habe ihm Giorgio Contini mitgeteilt, dass er spielen würde: «Danach war ich im Hotelzimmer sehr nervös und wollte mich möglichst gut vorbereiten», meinte er nach der Partie gegenüber SRF.

Nach ein, zwei gelungenen Aktionen war ich voll drin.

Dies gelang dem Debütanten. Wichtig sei ihm ein guter Start gewesen, um die Nervosität loszuwerden: «Nach ein, zwei gelungenen Aktionen war ich voll drin.» Er fügte sich super in die Mannschaft ein und setzte auch offensive Akzente, beispielsweise in der 48. Minute.

Dort ersprintete Mambwa den Ball neben dem Strafraum, legte ihn sich vor und flankte aus der Drehung zur Mitte, wo der 15 Jahre ältere Christian Fassnacht einnickte. In diesem Moment verewigte sich Mambwa in den Super-League-Geschichtsbüchern: Noch nie war ein Assistgeber in der obersten Schweizer Spielklasse jünger als der Berner mit seinen 16 Jahren, 8 Monaten und 26 Tagen gewesen.

Nur Adili war jünger

Mambwa ist nun der jüngste Vorlagengeber in der Super League, nicht aber der jüngste Skorer der Liga-Historie. Diesen Titel, wie auch den des jüngsten Feldspielers, hat weiterhin Endogan Adili inne. Der ehemalige GC-Junior war lediglich 15 Jahre, 9 Monate und 10 Tage alt, als ihn Ciriaco Sforza in der 35. Runde der Saison 2009/2010 auf dem Brügglifeld einwechselte.

9 Minuten später traf Adili zum 4:1-Endstand über Aarau. Der später von Verletzungspech verfolgte Adili erzielte nur ein weiteres Tor in der Super League und brachte es auf lediglich 25 Einsätze in der Schweizer Beletage. Mittlerweile hat er seine Profi-Karriere beendet.

Mambwa will also gewarnt sein. Der junge YB-Spieler scheint sich bewusst zu sein, dass ein gutes Debüt erst ein Anfang ist: «Das erste Spiel war gut, es gibt aber noch viel Luft nach oben. Nun heisst es: Füsse auf dem Boden behalten und weiterarbeiten.»

