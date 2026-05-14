Mit einem 3:1-Erfolg in Basel sichert sich St. Gallen in der Super League Rang 2 – der FCB hingegen verpasst die europäischen Plätze.

Nach dem 2:2 zwischen Sion und Lugano wird der Kampf um Platz 3 erst in der 38. Runde entschieden.

Thun und YB sorgen beim 8:3-Kantersieg der Stadtberner für einen neuen Torrekord in der Super-League-Ära.

Es hatte sich angedeutet, nun ist es amtlich: Neben den Young Boys verpasst auch der FC Basel die Europacup-Plätze. Nach dem 1:3 im St. Jakob-Park gegen den FCSG ist klar, dass der FCB den 4. Platz nicht mehr erreichen wird. Dieser berechtigt zur Qualifikation für die Conference League, falls St. Gallen den Cupfinal gegen Stade-Lausanne-Ouchy gewinnt.

Im letzten Heimspiel von Marwin Hitz liessen die Basler Vorderleute ihren Goalie in der 2. Halbzeit einige Male schmerzlich im Stich. Sowohl beim St. Galler 1:0 durch Aliou Baldé (51.) als auch beim 2:0 durch Carlo Boukhalfa (78.) leistete die FCB-Hintermannschaft nur Begleitschutz. Generell zeigte die Heimelf von Trainer Stephan Lichtsteiner einen blutleeren Auftritt.

Zwar konnte Verteidiger Nicolas Vouilloz mit einem wuchtigen Kopfball verkürzen (88.). Doch die Freude bei Basel währte nur kurz, sehr kurz: Gerade einmal 12 (!) Sekunden nach Wiederanpfiff stellte Nevio Scherrer den alten Abstand wieder her. Für den 18-Jährigen war es das 1. Tor in der Super League. Mit dem 3. Sieg gegen Basel in Folge sicherte sich St. Gallen definitiv den 2. Platz.

Die Stimmen zum Spiel

Papadopoulos mit wichtigem Tor für Lugano

Während in der Championship Group die Plätze 1 und 2 fix vergeben sind, ist der Kampf um Rang 3 noch nicht entschieden. Nach dem 2:2 zwischen Sion und Lugano im Tourbillon bleiben die Tessiner vor dem letzten Spieltag 2 Punkte vor den Wallisern.

Wenig hatte gefehlt und Sion wäre an Auffahrt an Lugano vorbeigezogen. Ilyas Chouaref (55.) und Baltazar (63.) drehten nach der Pause einen Rückstand in eine 2:1-Führung. In der Live-Tabelle lag das Heimteam nun auf Rang 3. Doch Lugano hatte etwas dagegen und wurde belohnt: Antonios Papadopoulos gelang in der 90. Minute der umjubelte Ausgleich. Damit hielt Lugano den Gegner in der Tabelle auf Distanz.

So geht es weiter

In der 38. und letzten Runde kommt es am Sonntag in der Championship Group zu den Partien Lugano – Basel, St. Gallen – Thun sowie Young Boys – Sion. Alle Spiele werden um 16:30 Uhr angepfiffen. YB – Sion ist live auf SRF zwei zu sehen.

Resultate