Kurz nachdem bekannt wurde, dass die Super League ab dem 20. Juni fortgesetzt wird, hat Neuchâtel Xamax ein starkes Signal an die Konkurrenz im Abstiegskampf gesendet: Der Zweitletzte der Super League engagiert per sofort Johan Djourou und Xavier Kouassi.

Verträge bis Ende Saison

Der Verteidiger und der Mittelfeldspieler waren im März zu Beginn der Corona-Krise beim FC Sion entlassen worden. Sowohl Djourou als auch Kouassi unterschrieben bei Xamax einen Vertrag für die verbleibenden 13 Spiele der Saison.

Kouassi hatte abgesehen von einem Abstecher in die MLS seit 2013 für Sion gespielt und war bis zu seinem Rauswurf Captain. Djourou war erst in der Winterpause zum Klub von Christian Constantin gestossen. Der langjährige Nati-Verteidiger hatte nur 2 Einsätze für die Walliser. Bei Xamax wird das Duo am Montag beim Trainingsstart dabei sein.

Karlen geht den umgekehrten Weg

Im Gegenzug verpflichteten die Walliser wenige Tage nach Geoffrey Serey Die den langjährigen Xamax-Spieler Gaëtan Karlen. Der 27-Jährige unterschrieb bei Sion auf die neue Saison hin einen Vertrag für 3 Jahre. Der Stürmer hatte bereits bis Anfang 2014 im Wallis gespielt.