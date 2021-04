Die «YB-Viertelstunde» war im Wankdorf vor 100 Zuschauenden eben angebrochen, als Jordan Siebatcheu doch noch das 2:1 für die Gastgeber erzielte (76.). Nach schöner Kombination von Christian Fassnacht und Silvan Hefti auf der rechten Seite köpfelte er zu seinem 11. Saisontor ein. Eine andere schöne Geschichte aus Sicht der Walliser blieb kurze Zeit später aus: Ex-YB-Knipser Guillaume Hoarau scheiterte per Kopf (84.).

Sieglos-Serie: Teil 34

Auch der grossgewachsene Roberts Uldrikis verpasste den Ausgleich auf ähnliche Weise. In der 62. Minute hatte zudem Christian Zock Hoaraus schönen Querpass in den Berner Himmel gehämmert.

So blieb es beim knappen YB-Erfolg, was für den seit letzter Woche sicheren Meister von vergleichsweise kleiner Bedeutung ist. Für Schlusslicht Sion, das nicht weit weg von einem Punktgewinn war, heisst die Niederlage hingegen: weiterhin 3 Punkte Rückstand auf Vaduz und den Barrageplatz. Die Sittener haben seit nunmehr 34 Meisterschaftspartien nicht mehr in Bern gewonnen.

YB und die Jungen

Nomen est Omen: Schon nach 8 Minuten waren die Young Boys in Führung gegangen. Der 20-jährige Startelf-Debütant Nico Maier lancierte den gleichaltrigen Felix Mambimbi. Dieser traf von halbrechts herrlich ins lange Eck. Nahezu aus dem sprichwörtlichen Nichts glich Dimitri Cavaré (24.) aus. Die Young Boys liessen sich von einem schnell ausgeführten Freistoss von Matteo Tosetti überrumpeln.

Während Meister YB seine nächste Kehrauspartie am 2. Mai bei Servette bestreitet (16 Uhr live auf SRF zwei), geht es für Sion zu selber Zeit im Heimspiel gegen Lausanne um wichtige Zähler im Abstiegskampf.