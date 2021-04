Der FC Luzern macht in der 31. Runde der Super League zuhause gegen den FC Zürich aus einem 0:1 noch ein 3:1.

Joker Varol Tasar provoziert eine Viertelstunde vor Schluss das spielentscheidende Eigentor von Zürichs Becir Omeragic.

Dank den 3 Punkten verschafft sich Luzern zusätzliche Luft im Abstiegskampf, die heikle Lage des FCZ spitzt sich zu.

In den weiteren Sonntagspartien schlägt Servette Lugano und YB bezwingt Sion.

Varol Tasar entwickelt sich beim FCL langsam aber sicher zum Edeljoker. Wie bereits unter der Woche beim 1:0-Erfolg gegen Lausanne war der 24-jährige Deutsche auch im Heimspiel gegen den FC Zürich der matchentscheidende Spieler.

Tasar nimmt Geschenk dankend an

In der 66. Minute eingewechselt, profitierte Tasar 10 Minuten später von einer Mischung aus Unvermögen und Pech in der FCZ-Defensive. Nach einem ungenauen Zuspiel von Dejan Sorgic setzten sich Blerim Dzemaili und Fabian Rohner gleich selbst schachmatt. Tasar gelangte unerwartet im Sechzehner an den Ball, sein Schuss fand via Bein von Becir Omeragic den Weg zum 2:1 ins FCZ-Tor.

Auf diesen zu einem Grossteil selbstverschuldeten Gegentreffer fanden die Gäste keine passende Antwort mehr. Luzern musste in den letzten Minuten kaum mehr zittern. Pascal Schürpf machte in den Schlusssekunden mit dem 3:1 ins verwaiste Gehäuse den Deckel auf den Luzerner Sieg drauf. FCZ-Goalie Yanick Brecher war beim ruhenden Ball zuvor weit aufgerückt.

FCZ zu wenig zwingend

Von den Zürchern kam speziell nach der Pause zu wenig. Dabei war das Team von Trainer Massimo Rizzo bestmöglich in die Partie gestartet. Aiyegun Tosin brachte die Gäste schon in der 3. Minute mit einem platzierten Vollspannschuss in Front. Die Führung hielt indes nicht allzu lange. Noch vor der 20-Minuten-Marke gelang Ibrahima Ndiaye aus spitzem Winkel das 1:1. In der Folge investierte Luzern deutlich mehr in das Spiel und wurde letztlich dafür belohnt.

Die Luft bei den Zürchern wird dünner

Während die Innerschweizer dank den 3 Punkten auf den 6. Rang springen und nun 6 Punkte Vorsprung auf den Barrage-Platz haben, spitzt sich die Situation der Zürcher im Abstiegskampf immer weiter zu. Der FCZ liegt 5 Spieltage vor Schluss nur 2 Zähler vor dem neuntplatzierten Vaduz. Auch das Polster auf Schlusslicht Sion ist mit 5 Punkten nicht wirklich beruhigend.

Am kommenden Sonntag empfängt der FCZ im Letzigrund Lugano. Für Luzern geht's bereits tags zuvor auswärts in Vaduz weiter.