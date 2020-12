Knüller in der Super League

Die Young Boys entscheiden im St. Jakob-Park das Spitzenspiel der Super League gegen den FC Basel mit 2:0 für sich.

YB bleibt somit an der Tabellenspitze und hat nach Verlustpunkten 8 Zähler Vorsprung auf die Basler.

In den weiteren Spielen des Abends trennen sich der FCL und der FCZ torlos, St. Gallen - Lugano endet ebenfalls 0:0.

Eine Situation in der 79. Minute war bezeichnend für den glücklosen und teils blutleeren Basler Auftritt im Spitzenspiel gegen YB. Der zuletzt so formstarke und an vielen Treffern direkt beteiligte Pajtim Kasami rutschte bei einem Distanzversuch weg – der Ball ging deutlich über das Tor von YB-Goalie David von Ballmoos.

Die Young Boys machten trotz der Doppelbelastung durch die Europa League über die gesamte Spielzeit hinweg einen frischeren Eindruck und erstickten das Basler Spiel mit ihrem aggressiven Pressing immer wieder im Keim.

Basel dagegen wirkte behäbig und kam nicht in Fahrt. Die besten Chancen für den FCB vergaben der eingewechselte Julian von Moos und Arthur Cabral kurz vor Schluss.

Basel unsortiert in der Defensive

Nach vorne ging beim Team von Trainer Ciriaco Sforza wenig und auch hinten passte es nicht. Vor allem vor dem Seitenwechsel kamen die Gäste aus Bern immer wieder einfach zu Chancen. Zweimal profitierte YB davon:

0:1, 12. Minute, Meschack Elia: Eray Cömert leistet sich beim Versuch zu befreien im Strafraum eine Kerze. Timm Klose wehrt anschliessend ungenügend mit dem Kopf ab, Elia kann erben. Der Kongolese hält voll drauf und bezwingt Heinz Lindner in der nahen Ecke.

Eray Cömert leistet sich beim Versuch zu befreien im Strafraum eine Kerze. Timm Klose wehrt anschliessend ungenügend mit dem Kopf ab, Elia kann erben. Der Kongolese hält voll drauf und bezwingt Heinz Lindner in der nahen Ecke. 0:2, 20. Minute, Jean-Pierre Nsame: Nach einer Ecke von rechts leitet Cédric Zesiger den Ball per Kopf weiter auf Teamkollege Nsame, dieser köpfelt das Leder unbedrängt und wuchtig in die Maschen. Kasami lässt dem Goalgetter zu viel Platz.

Kurz vor dem Ende lancierte Basel zwar noch eine Schlussoffensive, doch diese kam zu spät und YB nahm die Punkte verdientermassen mit nach Bern.

So geht es weiter

Für Spitzenreiter YB steht am nächsten Samstag das schwierige Heimspiel gegen den zuletzt starken FC Lugano an. Basel trifft ebenfalls am Samstag zuhause auf Vize-Meister St. Gallen.